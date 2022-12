Prueban un sistema de mantenimiento predictivo de vías férreas

La Universidad de Vigo y Copasa desarrollan el proyecto Railway Inspection and Information Model (RIIM), en el que trabajan en la mejora de las operaciones de inspección y en el mantenimiento de la superestructura de vías férreas, mediante sistemas ópticos de última generación y algoritmos para el tratamiento automático de información geoespacial. Un año después de su puesta en marcha, los investigadores están validando el sistema en una vía de prueba instalada en el campus y en vías de una base de mantenimiento de O Irixo.

El proyecto RIIM arrancó en 2021 y se prolongará hasta septiembre de 2024. Cuenta con financiación de las líneas estratégicas del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación, y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation. Por parte de la UVigo participa el grupo de Ingeniería Física, con sede en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio del campus de Ourense. El investigador principal de esta iniciativa es Higinio González. También participan los profesores e investigadores de la UVigo Humberto Michinel, José Ramón Salgueiro, Ángel Paredes, Daniele Tomassini, Iván Area, Ricardo Bendaña y Luis Miguel González.

“O proxecto, no que colabora a empresa Copasa e a UVigo a través do Instituto de Investigación en Física en Ciencia Aeroespacial, remata o seu primeiro ano de traballo con avances salientables”, subraya Higinio González. Según detalla, los principales desarrollos llevados a cabo hasta ahora se han centrado en la construcción de un “carro de vía instrumentado con sensores de imaxe e sensores LiDAR para a obtención de imaxes dixitais e modelos 3D da infraestrutura ferroviaria de forma sinxela e económica”.

Este sistema, detalla González, está siendo validado con la realización de las primeras pruebas de campo, en una vía de pruebas instalada en el campus de Ourense y en vías de mantenimiento de las que dispone Copasa en O Irixo. Además, según explica el responsable del proyecto, “tamén se desenvolveron e validaron algoritmos de procesamento de imaxe para automatizar o proceso de detección dos clips da vía e coñecer o seu estado”.

El objetivo general del proyecto es “contribuír á mellora das operacións de inspección e mantemento da superestrutura de vías férreas, concretamente as relacionadas coa detección de fisuras nas travesas, a detección do estado das suxeicións do carril e do estado do balastro”. La finalidad es obtener un prototipo de sistema de inspección que contribuya a mejorar el mantenimiento predictivo de una vía férrea mediante algoritmos avanzados para el tratamiento de información procedente de sensores ópticos.

Se trata de la primera colaboración del equipo de la UVigo participante y Copasa, una empresa con capacidad contrastada a nivel internacional, con proyectos como el AVE del desierto entre La Meca y Medina, que ha construido y mantiene.