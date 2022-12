El grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense critica que en cada fiesta de los barrios que organiza o colabora el Concello de Ourense, como las que se harán en el barrio de Mariñamansa próximamentes, es un mítin encubierto del alcalde ourensano, Gonzalo Pérez Jácome.

El portavoz municipal y candidato a la alcaldía del BNG, Luís Seara, comenta que “llama la atención que se vaya a celebrar una fiesta de barrio que nunca se celebró en estas fechas, y que se hace al margen del tejido social del propio barrio, tal y como reconoció en el pasado pleno el alcalde”. Y añade que “está cuestión que podría ser un hecho extraordinario, se está convirtiendo en una práctica habitual por parte del alcalde, gracias a la cual, a cambio de subvencionar a un particular, que se dedica a hacer negocio con las fiestas, hace de pregonero subiendo al palco para soltar un mitin, en alguna ocasión, mismo apoyado por imágenes que se proyectan en la propia pantalla del escenario”.

Para la formación nacionalista, “este modo antiético de hacer política y de dilapidar dinero público, evidencia lo que el venimos denunciando desde el inicio del mandato, que Jácome y sus secuaces, no vienen a servir a las vecinas y vecinos, si no a servirse de la política”. Y termina diciendo que “lo que cuando estaba en la oposición critica que se dieran subvenciones a dedo, ahora hace lo propio, con el agravante de que estas no va para asociaciones sin ánimo de lucro, si no que se le dan a un particular que lo único que está haciendo es haciendo negocio con las fiestas”.