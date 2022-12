Rocío, ¿por qué se van los mozos?

Pensar es mostrar algo y hacer que se muestre, hacer de la cosa que se estudia algo como corpórea, plástica, con límites definidos, hacer que la cosa, el objeto, el concepto estudiado tome cuerpo, definir bien sus límites y precisar sus contornos, es redondear la cosa, hacerla presente. Rocío casi hace que se vea la emigración de los mozos y mozas, casi pinta un cuadro en el que podemos distinguir las pinceladas. La doctora Toxo en su tesis “Factores determinantes da emigración rural da poboación moza en Galicia no século XXI” por la que ha obtenido la calificación de “Summa cum laude” dice lo que piensa y sabe lo que piensa y piensa el problema desde el origen, desde sus raíces. Se hace mil preguntas sobre por qué se van los mozos y dejan la casa de los abuelos y de los padres. Cada giro, cada párrafo de su tesis es una vuelta más sobre la cosa que le interesa y que termina por hacer que nos interese. Y piensa sobre eso que tantas veces se repite: la España vaciada.

En vez de referirse a un principio de percepción clara y distinta o a un principio de subjetividad trascendental, su planteamiento parte de la vida y la vida como algo complejo y brumoso. Los mozos se van porque en el rural no encuentran lo que buscan. ¿Qué buscan? Poco a poco va tratando de desocultar y arrancar de la brumosidad por qué la gente emigra, por qué deja la aldea y, en consecuencia, por qué las aldeas quedan despobladas. No se conforma con hablar de la España despoblada que es una expresión banal.

Dice la autora que a la gente joven le es mucho más fácil emigrar que a los antepasados y que a los viejos de ahora mismo. Los viejos han echado raíces, muchos solo salieron de aquí para ir a visitar a sus hijos o para ir a la comunión del nieto y algunos ni eso. Habitar es vivir con intensidad las amistades, los cariños, los amores, los odios, los temores. Es dejar los límites bien definidos entre el adentro y el afuera. Habitar es una estancia entre el pasado y el futuro. La estancia es el presente desconocido para el migrante, incierto. Las referencias temporales y espaciales que definen su identidad están situadas aquí, en el tiempo y en el espacio. Las de los mozos y mozas son más flexibles, más fácil o por lo menos traumático emigrar porque sus raíces no son tan profundas, se han extendido hacia otros espacios exteriores al del mundo de sus antepasados. Los jóvenes han salido, fueron al instituto, a bailar a una discoteca lejos de aquí. El mundo de los viejos va hasta donde les lleva el coche y muchos más allá: el mundo de internet.

La gente joven busca ocio, cultura, conferencias, conciertos, un trabajo de ocho horas que le de dinero para disfrutar del tiempo libre. En el mundo rural ni siquiera existía la palabra ocio ni vacaciones porque “aquí aprendimos la palabra cuando vinieron los de Barcelona, de Madrid y luego los de Alemania de vacaciones. Aquí no hay vacaciones. Estamos deseando terminar una tarea del campo para empezar la otra que está esperando. Los mozos que duermen en el rural pero trabajan en la villa o en la ciudad, cuando llegan a casa se suben al tractor y hacen las tareas del campo. “Nuestro paraíso es este, todo esto está lleno de recuerdos. Fuera de aquí no tenemos recuerdos. Los jóvenes traen recuerdos de fuera cada vez que salen”.

La pregunta sobre las inmigraciones es un preguntar sobre nosotros mismos, por qué tengo deseos de emigrar, por qué no emigro o por qué he emigrado. Por qué, a pesar de amar a mi pueblo, ser hijo de una casa bien, he emigrado sabiendo que echaría de menos el dónde, el cuándo que son la esencia de los momentos que nos constituyen. El científico social es casi como el profeta, su única arma es la palabra y el uso que de ellas hacer. Ni produce nuevas instituciones ni constituye derechos, pero puede ayudar a deponer las instituciones y a reclamar los derechos.

La doctora Toxo Asorei no da soluciones. Las soluciones no son el quehacer del sociólogo ni del científico sino de los políticos y de los agentes sociales en general. El científico en general, el sociólogo en concreto, debe pretender, con la fuerza del lenguaje social, poner a los agentes en camino, en marcha encontrando los secretos ocultos en el fondo del problema, en este caso, de las migraciones. Rocío ha estudiado cada uno de los elementos del problema, tarea fundamental para poder encontrar una solución que lo sea de verdad. La tesis de Rocío Toxo es una herramienta para aquellos cuya función es buscar soluciones, en este caso a los problemas del rural. Por momentos podría calificarse como un “Manual para el tratamiento del rural” que llevaría a prácticas muy alejadas de algunas que vienen impuestos por los burócratas de Bruselas.

Ha descrito un campo atravesado por dos corrientes encontradas, inversas, una hacia el afuera y otra hacía dentro que la ha llevado a hacer un discurso sobre la visión de la emigración gallega hasta ahora y las connotaciones que los últimos cambios tecnológicos, políticos y económicos le han añadido. Rocío anda a la busca de lo que subyace en la base de la disolución del mundo rural, en la base del debilitamiento de las solidaridades que hacían del rural un mundo fuerte, conexionado, casi indestructible.

Disoluciones y debilitamientos que van de la mano del teléfono móvil, del ordenador, de la tablet, los videojuegos. Es decir, las nuevas tecnologías a las que se debe la diversidad y la multiplicidad de preguntas que requieren respuestas adecuadas que deben de ser materia de dialogo en el futuro. La autora no plantea la ontología sino la ontogénesis de las migraciones. El migrante vaya adonde vaya llevará todo eso en los archivos de la memoria que, en la mayoría de los casos, no será más que una azanca de dolor.

La doctora Rocío Toxo Asorei anda a la busca de por qué se van los mozos y las mozas y dejan solos a los abuelos y a sus padres en el mundo rural. Todo esto y mucho más encontrará el lector interesado por los problemas del rural en la tesis de la doctora Rocío Toxo maravillosamente bien escrita, sin especulaciones banales e inútiles. Debido, sin duda, a la profundidad del pensamiento de la autora, la sobriedad y la claridad del texto no son obstáculos para que el estudioso lea entre líneas un montón de sugerencias que le podrán llevar mucho más lejos de lo que el texto dice explícitamente.

(*) Antropólogo del CSIC y escritor