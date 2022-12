El doble puente de diciembre arranca con los hoteles al 70%

El doble puente de la Constitución y la Inmaculada arranca este fin de semana con la ciudad estrenando iluminación navideña, las calles llenas y la ocupación en los hoteles al 70% de media. El ambiente festivo que ya se respira potenciado por la ornamentación de luz y color genera optimismo en el sector, que todavía prevé aumentar las cifras con la reserva de última hora. Una modalidad común en Ourense, tal y como constatan los propios establecimientos.

“Esta ciudad funciona mucho con las reservas de último momento”, explican desde la recpeción del hotel Princess, en el centro de la ciudad. “Las luces aquí no son como las de Vigo, pero tenemos el segundo árbol de Navidad más alto de España”, señalan desde este establecimiento, que confía en extender al resto de la semana la tendencia al lleno que ya se preveía este viernes tanto para este fin de semana como para el siguiente.

“El sábado lo tenemos prácticamente lleno, pero del domingo al juves estamos al 50%, el viernes otra vez lleno y el sábado casi”, explicaban desdel a recepción del Princess. En el NH Ourense, la situación es similar, lo que se considera una buena ocupación, dada la época. “La ocupación es buena; no es verano pero es alta, aproximadamente del 70% de media”, detallan en recepción, con un mayor volumen de reserva en los fines de semana. “Todavía no entró todo y va subiendo, la gente sigue llamando para preguntar y hacer reservas”, apuntan.

En el hotel Auriense, uno de los hoteles con mayor capacidad en el entorno de la ciudad, la previsión es alcanzar una ocupación media del 60%, si bien este viernes, a dos semanas vista, estaba al 40%. “En nuestro caso es normal porque las reservas suelen ser de última hora”.

El doble puente arrancó con lleno este sábado en el hotel Carrís, y una media del 70%, ya que las reservas “flojean” los días de semana, para mejorar de nuevo a partir del festivo de la Inmaculada. “Las reservas para el próximo fin de semana están al 60% pero esperamos subir porque habrá última hora, son las cifras habituales en estas fechas”, señalan.

Con el encendido de luces este viernes, la ciudad está ya inmersa en la Navidad y hay actividades programadas por el Concello prácticamente todos los días. Un aliciente del también espera salir beneficiado el turismo. “A ver si sirve de reclamo”, señalan desde los hoteles.

Por el momento, las reservas para las fechas navideñas son bajas. “Ya se van notando, sobre todo para las fechas señaladas”, apunta desde el NH. En el Carrís, el fin de semana de Nochebuena está al 50% y “más flojo” en Fin de Año. En el Princess confían en “ir llenando”, ya que por el momento las reservas navideñas son muy bajas.

Buenos datos en la Ribeira Sacra

Con todo, una buena parte del turismo que reciben la provincia está atraído por la Ribeira Sacra, done la previsión de ocupación para este doble puente ronda el 70% de las plazas. “Os datos apuntan a que os hoteis, de 3 e 4 estrelas, e as vivendas turísticas serán o tipo de establecemento preferido para desfrutar desta longa ponte no xeodestino”, explican desde el Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, mientras que el turismo rural ya tiene reservado el 60%, una cifra que previsiblemente crezca a lo largo de la semana.

El período consultado por el consorcio abarca desde el viernes 2 al domingo 11, y pese a que la muestra recogida en el momento de trasladar estos datos era pequeña, la entidad considera que se trata de una previsión “muy positiva”, ya que son muy similares a los de años anteriores, “nos que a ponte duraba apenas 3 ou 4 días”, indican.