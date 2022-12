Una asociación con ánimo de crear

“Espazo de arte’ nace de la inquietud de hacer cosas de poner en valor la artesanía y de visibilizar un oficio que es sinónimo de creación”, dice Beatriz Iglesias, una de las artesanas asociadas. El colectivo, sin ánimo de lucro, nace con el afán de colaborar de un grupo de artesanos ourensanos y también gallegos que tienen la firme y decidida intención de desarrollar proyectos, programar eventos y fomentar la artesanía y la creación artística en Ourense y en Galicia.

Francisco Javier Rodríguez, su presidente, destaca que “la mayoría de integrantes tienen su taller registrado en el censo específico de la Xunta de Galicia, pues son artesanos profesionales”. El presidente adelantó la celebración durante el mes de diciembre de un evento pop-up de artesanía de autor entre los días 21 y 24 de diciembre.

Beatriz Iglesias tiene su lugar de trabajo en Coles. Su marca “As Bolboretas” nació hace diez años en el rural donde ella cría animales para trabajar con el textil. Dice que “me gusta mucho el telar, porque es un ejercicio que requiere concentración y cuando me pongo me evado completamente, es como meditar. Además, la artesanía siempre me gusto y el negocio ha tenido sus altos y bajos como todos, pero vemos que cada vez más gente tiene una conciencia de educación ambiental y busca productos de cercanía”.

Destaca que “nosotros tenemos ovejas y cogemos la lana y la tratamos. En realidad, soy yo la que hago todo y mis piezas son únicas, no fabricamos en serie”.

Le gusta el fieltro, la cercanía con los animales y le apasiona la creación artesanal. Pone en valor la lana de oveja, “mal considerada residuo” por muchos, y enfatiza que “tiene muchas potencialidades y opciones y es un producto que se reivindica muy bien. Es más ecológica que otras materias y más económica”.

Otra de las artesanas asociada es Ana Méndez, ceramista creativa, que encontró el momento vital idóneo para cumplir uno de sus sueños. Su marca homónima genera piezas de autor como la serie que llama “Terra e semente”, que mezcla la cerámica con la cestería. Comenta que “queremos poner en valor nuestras obras y visibilizar una artesanía de calidad en Ourense y en Galicia, queremos mostrar nuestros productos y llegar a la mayor gente posible”.

Su pasión por la cerámica nace desde pequeña cuando con su prima y una amiga experimentaron con el barro para una tarea de clase, lo califica como “amor a primera vista”. Le “enamoró” levantar algo creativo de aquel barro y desde entonces su creatividad se mantiene intacta. Define el arte como “un mundo complejo”, pero “bonito” y espera y desea que esta asociación sea el impulso para poner en valor una artesanía de autor de gran calidad en Ourense y Galicia.