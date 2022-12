El gobierno municipal contrató dos servicios para celebrar la Navidad en Ourense donde se utilizarán renos para un cabalgata de Papá Noel y también donde dromedarios volverán a recorrer las calles ourensanas con los Reyes Magos en sus costados. Ante esta situación, una moción socialista pedía el rechazo al uso de animales en espectáculo lúdico-festivos y el BNG fue el único partido que apoyó esta reivindicación aludiendo a los derechos de los animales y a al estrés que pueden acusar durante estas celebraciones.

Sus votos sirvieron para aprobar una moción donde Democracia Ourensana, PP y Ciudadanos criticaron la fiestas del Boi en Allariz y las corridas de toros en Pontevedra, por poner unos ejemplos. A este respecto, el alcalde ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, cifró en 1.610 los toros muertos en las comunidades donde gobiernan los socialistas y Eugenia Abella (PP) pidió al PSOE que “si quieren regular o abolir este tipo de espectáculos tramítenlo en la nueva ley, que por cierto, no está contemplado”. Y añadió que “no podemos estar de acuerdo con esta moción porque entendemos que debe existir una regulación, pero no una abolición”. Remarcó los espectáculos de cetrería o los ecuestres entre otros, antes de enfatizar en la “legalidad” de la contratación de los servicios, como también hizo el alcalde ourensano y Pepe Araújo (Cs) que evidenció “la demagogia que da un tema así”. Jácome terminó la intervención diciendo que “no se trata de que sea maltrato animal o no, porque si lo fuera ya estaría prohibido, se trata si es legal o no, y en este caso es legal. Si quieren que no sea legal, háganlo que para eso son ustedes (PSOE) los que gobiernan en el Estado español”.