“Se ganó mi confianza y tras un mes hablando casi todos los días, me pidió que le hiciera una transferencia y dar mi número para unos bizums. Acepté y me estafó. Denuncié y de momento no tengo respuesta”. Es la voz de uno de los estafados a través de una página web con entradas falsas para conciertos en España como los de Coldplay en Barcelona o los de Harry Styles.

Una ourensana fue víctima del presunto estafador al confiar en él para conseguir entradas para ver a la banda británica en la ciudad condal. Señala que “entré en Milanuncios.com después de ver que me quedaba sin entradas y vi el anuncio donde aparecía y aparentemente todo era legal. Es más te mandaba las entradas con el QR y todo, pero no era tal que así”. Al hacer el pago, se dio cuenta de que podía ser víctima de una estafa a través de internet y solicitó que le devolviera el dinero, pero de las dos entradas que cogió, solamente le devolvió una de ellas. “Me dijo que eran verdaderas, que se las daban para revender. E incluso me dijo que comprobase que las entradas, pero hay mucha gente afectada, hay un chico que le estafó 700 euros”, dice la afectada. La Guardia Civil pide tener precaución ante este tipo de adquisiciones a través de internet y pide que se adquieran a través de los canales oficiales.