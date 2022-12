La provincia de Ourense participó, por primera vez, en la principal feria de turismo de reuniones e incentivos de España, la “IBTM de Barcelona”, con un punto informativo situado en el estand de Turespaña. Esta iniciativa de la Diputación de Ourense, a través del Inorde, forma parte de la estrategia que se está llevando a cabo para impulsar el turismo MICE (Turismo de Incentivos, Convenciones y Exposiciones, por sus siglas en inglés), aprovechando la llegada del AVE.

Precisamente ayer fue la clausura esta feria de negocios, una de las la más importantes del segmento de turismo de reuniones a nivel internacional: IBTM World. La representación de Ourense logró participar en las reuniones B2B, con el apoyo de Turismo de Galicia, logrando 22 reuniones presenciales con compradores de más de 10 países tales como España, Portugal, Alemania, Holanda, México, Argentina, Brasil, Tailandia, Singapur y Filipinas.

Se concretó una intensa agenda de reuniones con potenciales compradores nacionales e internacionales, entre los que se incluyen agencias de viajes, operadores turísticos, y organizadores de eventos. Ourense tuvo la oportunidad de mostrar sus atractivos turísticos bajo la marca corporativa “Ourense: A genuine destination on the Way of St. James” (Ourense: un destino genuino en el Camino de Santiago), completando el aforo.