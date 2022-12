Con menos de la mitad de población que Gijón, en Ourense los siete juzgados de Primera Instancia acumulan 663 asuntos pendientes por los 244 de Gijón, los 342 de Salamanca o los 367 de Santander, también más pobladas, según datos del sindicato Alternativas na Xustiza (AXG-CUT). La diferencia es aún más notable en materia de ejecución de sentencias, es decir, en el trámite para hacer cumplir las sentencias: un total de 1.767 en Ourense, 887 en Gijón, 377 en Santander y 507 en Salamanca. “Una justicia que no llega a cumplirse no es justicia. ¿De qué le vale al ciudadano tener una sentencia a su favor si no se llega a cumplir?”, subraya Alternativas, que además recuerda que la estadística de Consejo General del Poder Judicial muestra un aumento de la pendencia en los Primera Instancia ourensanos de hasta el 59,2%.

La ratio de procedimientos anuales por cada funcionario judicial de Primera Instancia en Ourense se sitúa en 198, por encima de los 149 de Gijón, los 157 de Salamanca, los 175 de Huelva, los 170 casos por trabajador de una gran ciudad como Barcelona u otra como Sevilla. Los juzgados de Primera Instancia de Galicia son son los que tienen menos funcionarios de toda España para labores de tramitación del procedimiento: seis en Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense y Pontevedra, y siete en A Coruña y Vigo. En el resto de España el número de trabajadores de Primera Instancia oscila entre siete y diez efectivos, entre los cuerpos de gestión y tramitación, subraya Alternativas. El sindicato llama la atención ante esta “penosa situación” e “infradotación” de personal, considera que la Xunta “discrimina” a Ourense por haber creado siete juzgados de Primera Instancia con un cuadro de personal que “de facto” es como contar con seis, y reclama a la administración autonómica un incremento “imprescindible y urgente” de plantilla. Todos los trabajadores de los juzgados de Primera Instancia han firmado un escrito remitido ayer al director xeral de Xustiza, José Tronchoni. La reivindicación de los funcionarios, liderada por Alternativas na Xustiza, está apoyada por los letrados de la administración de justicia, así como por el magistrado decano, que comparte la necesidad de aumentar la plantilla en esta jurisdicción.