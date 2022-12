La creativa ourensana María Álvarez recibe el II Premio Olimpia Valencia, un reconocimiento honorífico de la Diputación a personas o entidades que destacan en la defensa de la igualdad y de sus derechos. Una distinción que pretende subrayar “el papel de las mujeres como transmisoras de valores como la constancia, el esfuerzo y las ganas de superación frente a una sociedad donde las oportunidades entre hombres y mujeres aún no son las mismas”, dice la diputada, Luz Doporto. Para Álvarez es una forma de reconocer “una educación y un modo de entender la vida basado en el esfuerzo constante y no olvidar nunca los valores que desde muy pequeña me inculcaron mis padres”.