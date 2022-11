La UNED abre curso en Ourense con mil alumnos y dos nuevos grados

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió este lunes la apertura del curso 2022-23 de la UNED. El acto académico estuvo presidido por el vicerrector adjunto de centros asociados, Íñigo Tejera Martín, y la conferencia inaugural corrió a cargo de la profesora Elena de Prada Creo, que centró su ponencia en los “Actores y espectadores en un mundo globalizado: la interculturalidad a escena”. La cita, en la que también tuvieron protagonismo los alumnos egresados a través de la intervención de Laura Sanmiguel Quintas y Lara Reboredo Ferradás, graduados en Psicología, finalizó con un pequeño concierto a cargo de la Capela Madrigalista.

Además, el Colegio de Economistas de Ourense entregó a Jesús Santiago Teira, graduado en Turismo, el premio al mejor expediente del curso 2020-2021, y se entregaron becas y diplomas a todos los alumnos que acaban de terminar sus carreras universitarias.

30 grados, 70 másteres y 21 programas de doctorado

El centro asociado de la UNED en Ourense ha ganado peso en los últimos años y también ha visto crecer su oferta académica. La matrícula está abierta hasta febrero, pero ya hay mil alumnos inscritos este curso en alguno de los 120 títulos que se imparten: 30 grados, 70 másteres y 21 programas de doctorado, explica el director, Jesús Manuel García. Entre ellos se incluyen las dos titulaciones que el centro ha implantado este curso que arrancó ayer de forma oficial: los grados en Educación Infantil e Ingeniería en Energía.

García apunta que la formación en la UNED es una opción muy tenida en cuenta en Ourense, tanto por la flexibilidad que ofrecen estos estudios como por el hecho de que no se exige nota de acceso, sino que basta con tener aprobada la selectividad o realizar un curso de acceso. “Muchos ven la vida abierta porque pueden hacer la carrera que quieren, aunque no les haya dado la nota que tenían. Acabarla ya va a depender de la calidad del estudiante, pero en la UNED no te van a poner una barrera al principio”, apunta el director. Muchos de los estudiantes, añade, son trabajadores o personas que ejercen cuidados de un familiar. “Tiene un mérito enorme porque sacan horas de donde pueden. Aquí pueden matricularse de dos materias por año o del curso completo, sin agobios”.

Un alumnado "rejuvenecido"

La edad del alumnado está entre los 24 y los 49 años, “se ha rejuvenecido en los últimos años”, explica. El 82% son estudiantes de la provincia, añade, “lo que demuestra que el centro imparte formación superior a un buen número de alumnos ourensanos”, añade. Especialmente de la capital y su comarca, ya que siete de cada diez matriculados son del entorno del centro. Por áreas de conocimiento, las titulaciones que más alumnado captan son las de ciencias sociales y jurídicas, con el 40%. Le siguen ciencias de la salud (19%) y artes y humanidades (19%), el curso de acceso (6%) y las ciencias experimentales e ingenieras (5%).