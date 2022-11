La Fundación Mutual Médica ha concedido a Noel Pin Vieito, especialista en aparato digestivo en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, el accésit del premio Dr. Font, por un artículo publicado en la revista GUT: ‘Faecal immunochemical tests safely enhance rational use of resources during the assessment of suspected symptomatic colorrectal cancer in primary care: systematic review and meta-analysis’. A este premio, que reconoce los mejores artículos de investigación publicados con aplicación potencial en la práctica médica, optaron un total de 181 artículos de 32 provincias y 36 especialidades.

Según explica Pin Vieito, “el artículo es una revisión de la literatura científica existente sobre el uso del test de sangre oculta en heces para la evaluación de pacientes con sospecha de cáncer de colon en el entorno de la atención primaria”. Ha desarrollado este tratado en el seno del Grupo de Investigación en Oncología Digestiva del Ourense (Giodo), cuya principal línea de investigación actual tiene como objetivo mejorar las estrategias diagnósticas y preventivas del cáncer de colon. Los resultados del trabajo permiten afirmar que la precisión del test de sangre oculta en heces en el entorno de la atención primaria permite el diagnóstico de en torno a un 90% de los tumores de colon que se dan en la población. Muy pocos falsos negativos Apunta Pin que los falsos negativos son un número muy pequeño de pacientes, dos o tres de cada mil con síntomas. Dice que su trabajo fue elegido entre muchos otros de hospitales que tienen más tradición en investigación y fondos, y “demuestra que aquí podemos competir con otros centros de más prestigio por el trabajo realizado hasta la fecha”. El grupo ourensano, liderado por el doctor Joaquín Cubiella, “recientemente está en expansión ya que obtuvo fondos para investigación epidemiológica, que era en lo que más se basaba nuestro trabajo, sino también para en el futuro poder hacer otra investigación más física al igual que en otros centros de España”. Este galardón forma parte de los XXXII Premios a la Investigación Médica 2022 que concede en cuatro categorías la Fundación Mutual Médica para reconocer la labor de médicos, residentes y estudiantes en el impulso de nuevas vías de investigación en torno al desarrollo de terapias innovadoras, herramientas diagnósticas o el cuidado y tratamiento de enfermedades. Más de 340 profesionales médicos, un 43% más respecto a la edición anterior, presentaron sus candidaturas a estos galardones dotados con 45.000 euros.