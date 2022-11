La Tecnópole cumple 30 años con más de 100 empresas punteras en 15 sectores

1.500 profesionales, de los que 1.300 cuentan con titulaciones medias o superiores. Más de un centenar de empresas punteras en 15 ámbitos de actividad empresarial como energía, biotecnología, electrónica, tecnologías de la información, textil o medicina, entre otros. Cinco centros tecnológicos de investigación y un futuro en el que hay dos proyectos clave: el Centro de Ciberseguridad de la Xunta de Galicia y el proyecto piloto de eficiencia energética que el gobierno gallego pretende poner en marcha para que el parque sea autosuficiente.

Esa es ahora mismo la radiografía del Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) después de cumplir su trigésimo aniversario desde su nacimiento (1992) y evolucionar con un crecimiento exponencial en suelo, número de empresas, número de trabajadores e inversión en I+D. Entre las empresas más relevantes a nivel nacional destacan las de Roberto Verino en el sector textil; el Centro Tecnológico de Incubación del Grupo Coren, en el sector agroalimentario; ACS Ibérica que es proveedor global de componentes y subconjuntos en el mercado de la automoción; COASA, empresa líder en el diseño y fabricación de aeroestructuras; o Egatel, líder en el sector de las infraestructuras y la ingeniería a nivel mundial.

Plan estratégico

Javier Taibo es el director de la Tecnópole desde junio de 2021y valora positivamente el posicionamiento del parque empresarial y de sus empresas en el mercado internacional, así como la importancia de su actividad y, cada vez más, las investigaciones y desarrollos en el ámbito de la tecnología. El director mexicano, con una amplia trayectoria, empezó su cargo diseñando un plan estratégico con cinco ejes: ocupación del espacio, estrategia de desarrollo, comunicación y marketing, sostenibilidad e innovación.

Sobre el estado de la Tecnópole dice que “estamos en un momento bueno, en un momento dulce con los fondos europeos, la reindustrialización que quiere seguir la Xunta y la inyección de importantes recursos por parte del Gobierno central. Pero todo eso se vio un poco parado por la guerra de Rusia y Ucrania y la escalada de precios. Eso es una variable exógena de la que no tenemos control. Los números de crecimiento del PIB no son los mejores que quisiéramos pero la cosa no va mal. Galicia está apuntando a un crecimiento moderado”.

Un parque solar es el germen de un futuro proyecto de eficiencia energética

En su plan estratégico hay un apartado importante dedicado a la sostenibilidad y a la eficiencia energética. Javier Taibo explica que “va a tomar mucha importancia el proyecto singular de la Xunta de Galicia para instalar un parque solar en el parque tecnológico con el objetivo de cumplir con la eficiencia energética”. El proyecto está en las primeras fases de desarrollo y en el mes de diciembre se esperan los resultados pertinentes para que “en 2023 sea una realidad y se puedan licitar las primeras actuaciones en el primer trimestre”. La inversión de esta iniciativa será de dos millones de euros y el proyecto contempla una potencia instalada de 2 megavatios para la generación de 2.500 megavatios/hora cada año.

En relación al centro de Ciberseguridad de Galicia dice que “es uno de los ejes fundamentales del Parque Tecnológico y hay empresas del sector que ya se han interesado para preguntarnos por este proyecto. Será otro punto atractivo de innovación tecnológica y empresarial para el parque tecnológico, para Ourense y para Galicia por supuesto”. Las obras del Centro de Ciberseguridad ya se han licitado y los plazos indican que serán una realidad en 2025.

Internacionalización

El director de la Tecnópole arguye que “el segundo eje del plan estratégico es donde se está haciendo un trabajo más activo en estos momentos, con el programa ‘Galicia Avanza’, que es una aceleradora para la internacionalización de empresas. Hay una apuesta importante por parte de la Xunta de Galicia y en este programa participan 60 empresas que por su desarrollo y evolución pueden ver como sus iniciativas empresariales adquieren una expansión más global”. En el primer turno participan un total de 30 personas que terminarán de preparar su hoja de ruta internacional en febrero, para después, en marzo, comenzar el segundo turno con otras 30 empresas.

Durante estos 30 años, la Tecnópole ha sido una catapulta para la viabilidad, actividad y expansión de muchas empresas. En este sentido, Javier pone también en valor la Escuela de Organización Industrial (EOI) del que dice que es un espacio de coworking en el que se desarrollan diferentes talleres, sesiones grupal de formación y mentorización para que los emprendedores diseñen un modelo de negocio en la puesta en marcha de sus empresas. Y añade que “son muy exitosas estas convocatorias porque es un proceso en el que surgen muchas oportunidades”.

Divulgación científica

El Parque Tecnológico de Galicia no solo es actividad empresarial o emprendedora, sino que, entre sus líneas estratégicas, está la de la divulgación científica. Es una de las apuestas y para ello celebran Galiciencia, tienen Aulas Tecnópole, campamento tecnológicos, el programa Ciencia y Tecnología y la recién creada Aula Newton. Precisamente este último es un aula de aprendizaje de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas destinada a promover las carreras científicas y tecnológicas entre los jóvenes con un enfoque totalmente práctico y muy innovador.

Javier explica que “es una iniciativa promovida por Boeing, la organización sin ánimo de lucro First Scandinavia, la Xunta de Galicia y la Tecnópole, donde hay tres simuladores de vuelo y desde la primera convocatoria es todo un reclamo para los estudiantes que se acercan a aprender y experimentar las ciencias”. Y añade que “ese es el objetivo impulsar las carreras de ciencias entre todos los estudiantes”.

Además de todos estos proyectos y programas de divulgación, también ponen el foco en la perspectiva de género con “Ciencia y Tecnología en femenino”, donde mujeres profesionales de diferentes ámbitos presentan sus proyectos a jóvenes estudiantes. Javier enfatiza que “hay que motivar a las mujeres para que también opten por carreras científicas y con este programa visibilizamos referentes que son ejemplo en el ámbito científico-empresarial”.

Ecosistema TIC

La pandemia aceleró el uso y la evolución de las tecnologías en todo el mundo y la innovación está a la orden del día en el Parque Tecnolóxico de Galicia. Javier explica que “el ecosistema TIC de Ourense está en un momento dulce, porque fue un revulsivo fundamental en y tras la pandemia. Pero no debemos medir el PIB (2%) que genera este sector, sino todo lo que aporta a la sociedad empresarial y económica. En estos momentos hay una carencia de profesionales en este sector porque la demanda es mayor que la oferta que hay en estos momentos. Tenemos que ser capaces de atraer ese talento y retener el talento que hay en Galicia. Hay una carestía de profesionales que es necesario cubrir para seguir evolucionando en un sector importante para nosotros”.

Puesta en valor

El director de la Tecnópole también manda un mensaje para aquellas empresas que quieran establecerse allí, diciendo que “tenemos nidos que son espacios de emprendimiento para todas aquellas que quieran y les animaría a todos los interesados a informarse en nuestra página web sobre los nidos que hay disponibles y las bases que hay para optar a ellos”.

Y añade que “muchas empresas viven, crecen y se instalan, pero otras fracasan, pero nosotros no buscamos rentabilidad a través de la renta, si no innovación y desarrollo, además de ser un polo de talento y un atractivo para el talento ourensano y gallego”.

La Tecnópole cumple 30 años desde su nacimiento y será la sede de dos proyectos importantes como el Centro de Ciberseguridd y el proyecto de parque solar. Sin duda, que en los próximos años el crecimietnserá mucho mayor que se multiplicará si alguna agencia estatal recae en la ciudad. No por sus indicadores demográficos, que también, sino por el potencial tecnológico que tiene y por el desarrollo en la innovación.

Javier Taibo: “Si la Agencia IA cae en Ourense o en A Coruña, será una bendición para Galicia”

El director de la Tecnópole, Javier Taibo, es consciente de la importancia de albergar alguna infraestructura singular en el marco de la descentralización del Estado, llevada a cabo por el Gobierno central. Preguntado por las candidaturas a la Agencia Espacial y de Inteligencia Artificial estatal, dice que “cualquier infraestructura de desarrollo singular es enriquecedora. En ese sentido, la UVigo a puesto a disposición de la Agencia Espacial estatal el CITI (Centro de Investigación, Transferencia e Innovación) que está aquí en el Parque Tecnolóxico y si somos los elegidos vamos a estar contentísimos por supuestos. Nosotros apoyamos a que Galicia pueda tener estas entidades singulares”.

Y añade sobre la Agencia de IA que “tenemos un entramado TIC muy importante, si cae en Ourense sería una bendición para la ciudad, pero si cae en A Coruña también será una bendición, porque este polo no solo va a regular medidas, sino que va a generar un entramado TIC muy importante allí donde se instale”.

Luisa Peña: “Cuando llegué, en 1003, eran dos edificios y ahora es un referente empresarial”

Luisa Peña fue una de las primeras trabajadoras en entrar en la gestora del Parque Tecnolóxico de Galicia. Lo consiguió gracias a una beca FEUGA (Fundación Empresa-Universidad Gallega) y desde entonces vio como el parque crecía a pasos agigantados. Dice que “cuanto llegué eran dos edificios y ahora hay muchos servicios y empresas punteras. De aquellas el parque ya era una vanguardia de las telecomunicaciones y desde entonces es un referente empresarial”.

De la actividad de la Tecnópole destaca “las actividades de divulgación con los más pequeños, porque tienen mucha repercusión para todos ellos y nosotros lo vivimos como un éxito, el hecho de fomentar la ciencia entre los más pequeños”. Describe el “dinamismo” del parque empresarial y lo define como “un espacio multisectorial, donde conviven empresas internacionales con otras de menos envergadura, pero que generan sinergias entre ellas y tienen un poder enriquecedor”.