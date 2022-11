Tras o anunciado adianto da chegada dos 🦠 virus estacionais, estes días estanse incrementando as atencións infantís en Centros de Saúde e 🏥 Urxencias. Santiago Fernández Cebrián, xefe do Servizo de Pediatría explica as causas e fala sobre as infeccións respiratorias entre os e as cativas. As causas de porqué hai máis virus circulando son atribuibles a que o SARS-CoV-2 desprazou aos demais virus durante a pandemia, e o uso da 😷 máscara e outras medidas de prevención, fronte aos contaxios da #Covid, na rúa e nos colexios limitaron a circulación doutros virus estacionais ben coñecidos e que chegaban de ano en ano, como a gripe ou o VRS (Virus Respiratorio Sincitial). Este curso voltan a circular libremente e atópanse cunha poboación pediátrica que non estivo exposta a eles nos anos anteriores, velaí que se estea a rexistrar unha maior incidencia e tamén un maior volume asistencial nos centros.