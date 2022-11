Bronco pleno en la Diputación para aprobar los presupuestos del año 2023

La Diputación de Ourense aprobó ayer el plan económico que tendrá para 2023, a mayores de las modificaciones, ampliaciones o generaciones de crédito que pueda tener durante el ejercicio.

Lo hizo con los votos de los diputados del PP y de Montse Lama (que vuelve al PP, después de ser de Ciudadanos y no adscrita) para que el gobierno provincial disponga de 90,9 millones de euros para sufragar gastos y atender a obligaciones en el próximo año.

Precisamente, los costes derivados de la energía en los bienes y servicios supondrán el principal incremento (10%) con respecto al año anterior y también aumentan el gasto de personal en un 5%, lo que eleva la partida de dicho gasto a 35 millones de euros. En inversiones reales, el capítulo aumenta en un 9% y dispondrá de 11 millones de euros, por los 10 del anterior ejercicio.

Posturas políticas

Desde el grupo de gobierno criticaron la “política del no por el no” del PSOE al aludir a las alegaciones presentadas contra las ayudas de autónomos (que todavía están judicializadas), al alegar contra el plan de obras del Concello de Ourense y la colaboración de la Diputación para la ejecución de ocho obras, al presentar un recurso contra los 60 millones de la macromodificación de Jácome y también al “intentar parar” los presupuestos provinciales presentando alegaciones. En palabras del portavoz popular, Plácido Álvarez, “su política es la de no dejar hacer nada para ver, si alguna vez, intentan gobernar esta Diputación. Solo buscan tener rédito político, para que no se haga nada, pero este grupo de gobierno saca de nuevo los presupuestos adelante, como lleva haciendo siempre en un ejercicio de estabilidad y saber hacer”.

El viceportavoz, Nacho Gómez, defendió durante loel pleno las alegaciones impulsadas por el grupo provincial socialista contra los presupuestos de la Diputación de Ourense para el ejercicio de 2023, con las que pretenden una ejecución de estos fondos “justa” y “acomodada a la legalidad”, así como una “distribución equitativa del dinero” o el “estricto cumplimiento de las normas en materia de justificación de las subvenciones o de planes de inversiones”.

El socialista arguyó que “la Diputación es una institución que debe velar por los intereses de todos y todas, pero con estas cuentas, no lo hace”, resaltó antes de destacar que “votar a favor de estos presupuestos, es votar en contra de los propios ayuntamientos y con una visión más global, tampoco compartimos que aporten algún beneficio general alguno para toda la provincia”. Gómez destacó que el PSdeG-PSOE “respeta pero no está para nada de acuerdo” con el informe de intervención en el que se descartan estos alegatos con las que “buscamos repartir estos fondos entre todos los ayuntamientos y no solo en los que gobierna el PP”.

Y finaliza diciendo que “cuando un socialista presida esta institución, el dinero público serán repartidos de forma justa y equitativa” pero “mientras esto no pase, no vamos a dejar de ser reiterativos”, remachó el viceportavoz antes de calificar las cuentas como “las más injustas y discriminatorios de la historia”.

Fue un pleno bronco, con referencias a ETA, las concesiones de Pedro Sánchez a la comunidad foral de Navarra tras “echar” a la Guardia Civil de Tráfico y también al “machismo” y a la “violencia verbal”. Hubo para todos, en unas intervenciones con claro tinte político y de buscar el rédito electoral ante la emisión de uno de los últimos plenos del año. Volvió a surgir el Plan “Varela” por parte de la oposición y las críticas por parte del grupo de gobierno, antes de pasar a las mociones no vinculantes.

En el ámbito de aprobaciones resolutivas, se dio luz verde a los planes de cooperación con los concellos ourensanos en materia de empleabilidad, juventud, limpieza vial, obras y ciclo del agua.