La Xunta de Galicia lanzó una campaña contra la violencia de género, con motivo del 25 de noviembre, que no gustó nada a los colectivos feministas. En ella se pueden ver diferentes temas como el deporte en la calle, una noche en una discoteca o volver sola a casa enfocados solamente en la mujer. Y es precisamente eso es lo que critican desde Xornalistas Galegas que dicen que “como colectivo que vela por la perspectiva de género en la comunicación, rechazamos la campaña de la Xunta. Queremos expresas nuestra preocupación por el hecho de que algo así pase los filtros de la administración pública”. Y añaden que “aunque la intención de la campaña sea hablarle al agresor, focaliza en la víctima, la vida que hace y como vista. En definitiva, transmite la idea de que lo mejor es quedar en casa”. Y finalizan diciendo que “la campaña se centra en la visibilización de un tipo muy concreto de mujer, nueva, atractiva, urbana como posible víctima de violencia de género. Con eso favorece una reproducción estereotipada de la víctima y del agresor que esconde el carácter estructural de la violencia de género”.

Desde la Marcha Mundial das Mulleres en Ourense también se sumaron a esas críticas y pusieron el foco en la campaña de O Carballiño, que lucía los lemas de “No te dejes pisar. No te dejes matar”. Ante eso y la campaña de la Xunta piden que se retiren porque “las mujeres no nos dejamos matar ni agredir porque no somos nosotras, las responsables de la violencia que ejercen sobre nosotras. De la misma forma, que la violencia no se produce por la forma de vestir de la mujer ni el contexto en el que se de, si no que responde el ejercicio de poder y a la dominación patriarcal”.

Eventos del 25-N

La Marcha Mundial das Mulleres convoca para hoy a las 20.00 horas una concentración en la Subdelegación del Gobierno para visibilizar y condenar la violencia de género que en España ya se cobró 38 víctimas mortales hasta este mes de noviembre. Solamente en este mes han sido tres mujeres las que han muerto a manos de sus parejas sentimentales.

No solo en la ciudad, sino que en las distintas villas también hay actos a lo largo de la tarde como en Ribadavia y Celanova. Además los actos institucionales se programan por toda la provincia de Ourense como en la villa de O Barco, en la de Barbadás, en Viana do Bolo, en Xinzo de Limia o en la capital del Támega, en Verín, en diferentes localizaciones.