“Estamos quemados”. Esa es la expresión de los vecinos y vecinas que ayer se reunieron en el entorno de la estación de tren de Ourense para visibilizar el descontento con el regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome. Cuatro asociaciones vecinales del barrio ourensano de A Ponte celebraron una convocatoria en la que se personaron una treintena de vecinos con el objetivo de que el grupo de gobierno ejecute las promesas adquiridas y los compromisos estipulados con el barrio.

Uno de los representantes vecinales exponía que “no se puede hacer la casa por el tejado y lo primero que hay que hacer son las obras que son necesarias, no se pueden hacer primero las no necesarias y después las necesarias. Porque eso no es ser un buen gestor, solo hace falta ver como está la parte pontina del Puente Romano”.

Revisando de una mira el barrio, comentaba que “dijo que abriría la Plaza de Abastos de A Ponte en 90 días y va a acabar el mandato y no hay soluciones a uno de los polos del barrio. Dijo que iba a arreglar la locomotora, porque aquí hay una tradición muy grande al tema ferroviario y nada. Ni plaza, ni locomotora ni nada, hasta las losas de las aceras están mal. Pero eso sí obras en otros lugares sí que se están haciendo y menos mal que arreglaron esto del tráfico en la estación porque esto era un caos cuando arreglaron la estación de bus. No es algo en concreto es todo”. El malestar vecinal empezó hace tiempo pero se visibilizó con la retirada de una pancarta en la locomotora, como pasó en Seixalbo. Sobre estos movimientos vecinales en contra de la gestión del alcalde, las asociaciones de A Ponte que se juntaron ayer enfatizan en que “estamos quemados, no politizados como dice el regidor ourensano, cuando habla de nosotros, lo que estamos es quemados de que no se hagan las cosas bien o no nos pregunten a los vecinos cuáles son las necesidades que tenemos, que eso es lo importante”.

Representantes de la asociación vecinal de As Termas también quisieron manifestar su descontento con la gestión del regidor ourensano por la ejecución de un tanatorio en el entorno termal. Alegaron que “antes de estar en el gobierno decía que no, que no se iba a hacer e incluso hay unas imágenes que lo demuestran, pero ahora apoya un proyecto de tanatorio en vez de escucharnos a los vecinos”.

Las cuatros asociaciones vecinales secundaron las reivindicaciones de sus homólogas y se unen al descontento generado en Seixalbo por la reorganización del transporte urbano del regidor ourensano.