Las trabajadoras ya se lo temían. Les empezaron a pagar con retraso las mensualidades y los productos llegaban cada vez en menos cantidad. Después de la asamblea de las trabajadoras, hoy se inicia una huelga del personal para hacer fuerza en el intento de buscar una solución para la viabilidad de la sociedad y también de sus puestos de trabajo. Las siete tiendas de la ciudad abrirán hoy, como llevan haciendo siempre, y esperan a futuros movimientos para decidir si se incorporan a la huelga o no.

“Vivimos día a día, no miramos más allá del hoy y mañana del mañana. Es una situación complicada para toda”, dice Marian, que lleva 24 años trabajando para la empresa en la tienda de la Avenida das Caldas. Es una de las más longevas en la ciudad y añade que “los clientes entran y ven como está todo, te preguntan si llegó más producto, si no y cómo lo llevamos. También nos dan ánimo ante esta situación tan complicada”.

Recuerda la fecha en la que entró a trabajar. Fue una semana después de abrir la tienda y desde hace meses viven una situación “difícil” y “complicada”. Los mismos adjetivos utiliza Aurora, que lleva otros 24 años en la tienda de Ervedelo. Ella dice que “pues votamos que no vamos a la huelga, por un motivo de que podamos salir adelante, queremos que esto vaya hacia delante y por eso decidimos abrir”. Y añade que “todas las trabajadoras lo estamos viviendo como una situación muy difícil y complicada, tenemos arcones vacíos y los clientes llegan preguntando por el producto, en esta época navideña donde la gente empieza a hacer las compras, y también se interesan por nuestra situación”. Y añade que “nosotras queremos encontrar una solución a todo esto y queremos que todo se vuelva a llenar de nuevo para poder estar como antes, pero no sabemos qué va a pasar”. Llevan más de tres meses de impagos y de situaciones personales también “preocupantes” ante un futuro que no lo ven nada claro.

“Positivismo”

La gerencia de la compañía trasladó un acuerdo para salvar del concurso de acreedores a la empresa, pero el personal todavía no tiene constancia de nada en concreto, y la sombra ya planea sobre ella. Las diferentes trabajadoras de Ourense destacan que “nos damos ánimos y buscamos positivismo, pero claro, es complicado porque cada día que pasa es una situación más difícil. Todas llamábamos al positivismo, pero claro se va menguando cada vez más y más”.

En Ourense abrirán la persiana, pero en A Coruña y Lugo permanecerán cerradas, para llevar al personal hasta el barrio de Teis para protestar por los impagos de la empresa y su posible entrada en concurso de acreedores. Las consecuencias de la situación empresarial afecta a más de 300 puestos de trabajo y a una campaña de Navidad de la que nada se sabe de momento, con escaso o ningún producto en sus arcones y con más sombras que luces en una resolución que tenga final feliz.