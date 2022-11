Teatro en las aulas y formación policial para combatir la violencia de género

El CEIP Manuel Sueiro, el CEIP Prácticas o el IES Blanco Amor fueron los primeros centros en participar en el programa de actividades y eventos que organiza el Concello de Ourense con motivo de la celebración del próximo 25-N, contra la violencia de género. Las representaciones teatrales infantiles sirvieron para abordar, de forma transversal y más particular, las diferentes perspectivas de género. El “Ratón canguro”, de Trinke trinke; el “Amor, que corte”, de Iseo A Moura; y “Cinco sketches relacionados con la violencia de género”, de Trécola Teatro sirvieron de canal para transmitir conocimientos, conceptos y actitudes sobre las que incidir y no cometer en diferentes etapas de la edad infantil y juvenil.

Teatro durante toda la semana en centros educativos, pero también eventos de tecnificación y música para luchar contra la violencia de género para reforzar la igualdad, lema de la campaña del Concello de Ourense para este 25-N.

Jornada técnica

La sede de la Policía Local de Ourense fue el epicentro de una jornada técnico-jurídica en la que se abordaron el seguimiento, atención y colaboración policial con las víctimas de violencia de género, así como las últimas modificaciones que se han producido que afectan en la materia.

Julián Pardinas, fiscal contra la violencia de género en Ourense, habló sobre la reforma llevada a cabo en la reforma de enjuiciamiento criminal sobre los artículos que abordan la dispensa de determinadas personas sobre declarar en los tribunales y sobre la suspensión del régimen de visitas. “Son tres modificaciones puntuales e importantes, dos de la ley de enjuiciamiento criminal y otro en el Código Civil, que llevábamos luchando los fiscales mucho tiempo, porque generaba un ámbito de impunidad muy importante”.

Por su parte, Eva Rodríguez, policía de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de Ourense, explicó que “hablamos sobre el ‘protocolo 0’, que sacó a Secretaría de Estado de Seguridad, que va dirigido a las patrullas uniformadas, las que. en la mayoría de los casos, interviene primero con esas víctimas. Entonces es para enfatizar en esas pautas y criterios sean los más adecuados y recabar la mayor información posible para el esclarecimiento de los hechos”.

Y añadió que “cuando se llega a una intervención de este ámbito, es importante saber si hay menores, prestar atención a la víctima poniéndola en un lugar seguro y cómodo donde ella esté fuera de la visión del agresor y entrevistarse con ella, para saber qué es lo que necesita”.

En otro orden, Bea, agente de la unidad contra la violencia de género de Policía Local de Ourense, explicó el procedimiento llevaba a cabo por la unidad desde que se le asigna un caso delante de sus compañeros y enfatizó en las órdenes de servicio que se tramitan para hacer un seguimiento mayor a los posibles quebrantamientos de condena que puedan ocurrir. “No solo es saber quién es, sino que nuestro compañeros puedan conocerlos por las fotos”, dice la agente.

Además, Ourense consiguió que el acompañamiento a las víctimas fuera de “paisano” y no con uniforme. Sobre esto, Eva dice que “se estigmatiza muchísimo menos a la víctima socialmente. Se sienten mejor y no victimizadas, no son observadas por todo el mundo”.

Perspectiva de género

Eva Rodríguez comenta que “los policías están cada vez más concienciados desde el punto de la perspectiva de género. En Ourense, tenemos hombres y mujeres que se dedican de forma exclusiva a la atención integral de la protección de las víctimas de violencia de género o la atención de abusos y agresiones sexuales y considero que están sumamente concienciados para el tratamiento de esas víctimas”.

Bea también incide que “cada vez los compañeros lo entienden más, pero es muy importante los datos que nos puedan aportar, desde la Policía Nacional o la Local, para tener una mayor información. Esa coordinación entre cuerpos es muy importante a los agentes que llevamos este tipo de unidades”.

Sobre la perspectiva de género y la formación en el ámbito judicial, de tanta actualidad después de la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí”, dice que “creo que desde que entró en vigor la Ley 1/2004 o incluso con anterioridad, siempre se trabajó mucho y bien en ese sentido, hablar de la perspectiva de género como elemento novedoso no es tal. Como en cualquier materia, siempre hay camino para recorrer. Siempre que existe una víctima hay caminos por recorrer, en este caso concreto vemos que existen decenas de víctimas todos los años, pues siempre tendremos camino por recorrer”.