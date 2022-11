A xornalista Tamara Montero, na modalidade de peza xornalística, é a gañadora do XXXII Premio de Periodismo “Xosé Aurelio Carracedo”, un certame que convoca anualmente a Deputación de Ourense para pór en valor o xornalismo de calidade feito en Galicia. O xurado ditaminou outorgar por unanimidade o galardón a Tamara Montero polo seu artigo “Casaio, a cartografía invisible da guerra”, publicado o 22 de setembro de 2021, “por ser un exemplo do que debe ser unha reportaxe, misturando o estilo xornalístico co máximo rigor”. A premiada, sinala o xurado, “amosa oficio e talento para mesturar voces nun exercicio polifónico que ofrece unha nova mirada sobre as feridas da Guerra Civil, a posguerra e a necesidade de blindar a nosa memoria colectiva, incidindo neste caso no patrimonio industrial do país”.

A entrega do galardón, dotado con 1.500 euros e diploma, terá lugar nas próximas semanas. O certame, que nesta edición chega á súa 32 convocatoria, foi instaurado para honrar a memoria do xornalista ourensán que lle da nome ao premio, Xosé Aurelio Carracedo, falecido no ano 1988. Na modalidade de traxectoria profesional, o xurado recoñeceu a traxectoria profesional de Maribel Outeiriño, recoñecendo “a traxectoria da gran cronista do Ourense contemporáneo, referente do xornalismo ourensán e unha pioneira na profesión en momentos nos que as mulleres comezaban a recuperar os espazos que lle foran vetados na ditadura franquista”. Outeiriño agradeceu este recoñecemento polo que “ten de valoración sobre o traballo realizado nestes anos” e anunciou á renuncia ao premio, que polo tanto queda deserto.