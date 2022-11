“Llegó el AVE y aún no sabemos para qué”

“El AVE llegó a Ourense, pero no sabemos aún para qué”, señalaba ayer el presidente de Copasa, José Luis Suárez, durante una charla coloquio celebrada en el campus de Ourense, organizada por el profesor José Ángel Vázquez Barquero, sobre las potencialidad del AVE como factor de desarrollo. Durante el acto, tanto el prestigioso empresario ourensano, como sus compañeros de coloquio, el urbanista y arquitecto Juan Carlos Cabanelas, y el gerente de la cadena hotelera Caldaria Javier Soto, dejaron claro que el AVE no es la panacea, y que Ourense no se preparó a tiempo para buscar sus potencialidades.

A instancias del propio Cabanelas, autor además, junto con Norman Foster, del proyecto ganador del diseño de la estación intermodal del AVE, finalmente fallido por los continuos cambios que se han impuesto desde 2011 al equipo redactor, propuso un pacto social entre todos los sectores políticos y sociales, para conseguir la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PXOM) y para sacar rentabilidad al AVE, que evite los daños generados por la “polarización política” en la ciudad. José Luis Suárez, cuya empresa participó en la construcción del AVE a la Meca y pugna ahora por proyectos internacionales como la Alta Velocidad en Estados Unidos, indica que a tenor de lo que ocurrió en otras ciudades españolas donde el AVE llegó antes que a Ourense, y que sin embargo han pedido poder económico y población, se demuestra que “no hay una relación causa-efecto”, pues el AVE fluye en ambas direcciones y puede llevar también viajeros de Ourense a Madrid y no a la inversa descapitalizando el ocio o gastos en la ciudad. “Tal vez el AVE llegó demasiado pronto a Ourense”, indicaron, pues se encontró con el “drama” de una ciudad sin PXOM y sin proyectos con una oferta “atractiva, divertida y amable” que invite hacer proyectos nuevos en Ourense y a pernoctar. Como oportunidades a tener en cuenta está que Ourense se sitúa en un enclave estratégico, a dos horas de Madrid en breve, y a una hora del resto de Galicia, condiciones que hay que saber aprovechar. Es otra de las claves que apuntó también Javier Soto, quien indicó que los últimos datos del turismo en 2019 dicen que Ourense tuvo más de 690.000 pernoctaciones pero solo 200.000 fueron en la ciudad, y el resto se desplazaron a otros puntos de la provincia o de Galicia. Hay un “magnífico campo de golf”, hay un auditorio, hay naturaleza pero no se da una oferta unitaria que atraiga y capte a ese turistas, o al visitante congresual, por ejemplo, que deja una media de 240 euros por congresista y día en su ciudad de destino. Por su parte, Juan Carlos Cabanelas, quien reconoció por primera vez que como autor del proyecto de estación intermodal e integradora que diseñó para su ciudad con Norman Foster, “me duele” lo que finalmente ocurrió, una estación de autobuses hecha por una administración pública, el parking por otra, la intermodal, finalmente la hará una tercera institución, símbolo todo ello de “una polarización social y política” que entiende Cabanelas “aún estamos a tiempo de superar” mediante ese pacto social que dejó en la mesa, para que, a partir de ahora, se trabaje en clave de ciudad, con un proyecto consensuales, para que no se repita el drama de una estación del AVE, ya irrecuperables en muchos años.