Cesan a un coordinador de la UNED que denunció que un colaborador conectó en el centro máquinas de monedas virtuales

“No tengo ningún interés ni animadversión contra nadie, he dedicado muchas horas a la UNED, donde llevo 30 años como tutor y he estado 25 como coordinador tecnológico, hasta que me cesaron de este último cargo este miércoles. Lo que persigo es que la comunidad educativa y la sociedad sepan que se ha producido un hecho muy grave en un organismo público. Es mi deber como funcionario”.

Son los motivos de José Luis López Fernández, de 65 años, catedrático de Tecnología Informática en el CIFP Marcos Valcárcel de A Carballeira, profesor tutor en la UNED Ourense y, hasta esta semana, coordinador tecnológico en el centro asociado de educación a distancia. El director, Jesús Manuel García Díaz, lo ha destituido de ese cargo de confianza, alegando precisamente que la ha perdido. El 24 de octubre, José Luis López, que mantiene sus 3 horas remuneradas de tutoría y laboratorio los viernes por la tarde, presentó un escrito en el que hacía constar a García que un colaborador informático de la UNED había estado enganchando desde abril máquinas para realizar “procesos de minado” –generación de monedas virtuales–, a costa del suministro eléctrico del centro. “Un uso indebido”, al principio desarrollado por las noches y últimamente en un lugar poco transitado, con su propia infraestructura de red y “una instalación eléctrica ad hoc”. “La dirección está trabajando en esto desde el 21 de octubre, como no podía ser de otra manera. Estamos comprobando todo y el proceso de investigación, con rigor, lleva su tiempo” López sostiene que advirtió al aludido de que se trataba de “una actividad ilegal”. El martes 15 de noviembre, el denunciante remitió otro escrito al foro de la comunidad educativa –unos sesenta tutores–, en el que reiteraba que el incidente puede ser, en su opinión, constitutivo de un delito, “cuando se han utilizado recursos ajenos” para el minado de activos virtuales. Por correo también envió una comunicación al rector y a la Vicerrectoría de Tecnología de la UNED. El denunciado solicitó su cese Este periódico se ha puesto en contacto con el colaborador informático que es aludido en el escrito de octubre del denunciante. No quiere hacer declaraciones, pero recuerda que hay una investigación interna en marcha. El 31 de octubre –confirman tanto esta persona como el director–, presentó un escrito solicitando su cese como colaborador, de manera que en la actualidad se encuentra desvinculado del centro asociado de la UNED Ourense. El denunciante dispone de grabaciones de la instalación más reciente que descubrió. “Estaba en el cuarto de la maquinaria de la calefacción, en un sitio poco transitado y perfecto para disimular el ruido. Pero en vez de enviar calor hacia las rejillas exteriores las máquinas lo hacían hacia la pared del laboratorio de Química, y por eso me di de cuenta de lo que pasaba”, relata López Fernández a este periódico. Gasto eléctrico El 21 de octubre, tres días antes de registrar su primer documento, el excoordinador tecnológico detectó la existencia de una instalación “casera”, compuesta por “seis máquinas” de minado “a pleno funcionamiento”. “Visto que no había conseguido persuadirle de que no hiciese tales tareas, me vi obligado a comunicar a la dirección del centro lo que sucedía”, argumenta López Fernández, quien aquella misma tarde avisó de su hallazgo a la secretaria del centro. El denunciante: "Cuando comparas los kilovatios de este año con el pasado, la diferencia es brutal, incluso en agosto, cuando el centro está cerrado" El proceso de minería de dinero virtual requiere de un software y un hardware específico, así como de un suministro de energía estable. “Generar monedas virtuales es complicado desde el punto de vista informático y produce un gasto tremendo. Cuando comparas los kilovatios de este año con el pasado, la diferencia es brutal, incluso en agosto, cuando el centro está cerrado”, advierte el denunciante. En su escrito inicial calcula “datos superiores al 50% del gasto normal”. La dirección no concreta el sobrecoste de los seis meses de funcionamiento de las máquinas, pero asegura que se está investigando. “Se han solicitado informes a la empresa”, responde el responsable, aunque reconoce que “algún mes” hubo facturas eléctricas elevadas . “La dirección está trabajando en esto desde el 21 de octubre, como no podía ser de otra manera. Estamos comprobando todo y el proceso de investigación, con rigor, lleva su tiempo”, precisa Jesús Manuel García. La versión del director El director de la UNED de Ourense manifiesta que, desde que tuvo conocimiento de los hechos en octubre, hay un expediente informativo abierto, una investigación interna. García confirma el cese como coordinador tecnológico del denunciante. “Perdí la confianza en él porque desde que se enteró de la existencia de esas máquinas, en abril, hasta que lo comunicó en octubre pasaron seis meses. La dirección lamenta profundamente el mecanismo elegido por el ya excoordinador tecnológico para poner unos hechos en conocimiento público, de los tutores de la UNED, y ahora de la prensa, antes de que los órganos competentes pudieran ser informados conforme a lo que dispone la normativa vigente. Avisó al director seis meses después”, subraya Jesús Manuel García. "Conoce los hechos desde abril de 2022 y no los comunicó a la dirección hasta el viernes 21 de octubre. Por eso esta dirección considera que esta persona, que era un cargo de confianza, está faltando gravemente a la confianza del cargo que ostentaba" Y añade: “La dirección lamenta las inexactitudes del escrito del excoordinador tecnológico, que alude a su deber de funcionario público de denunciar la presunta comisión de delitos pero es conocedor de dichos hechos desde el mes de abril de 2022, y no lo comunicó a la dirección hasta el viernes 21 de octubre de 2022. Por eso esta dirección considera que esta persona, que era un cargo de confianza, está faltando gravemente a la confianza del cargo que ostentaba”, aduce. “Ese mismo viernes que lo hizo saber, la dirección tomó las medidas para que cesara la actividad inmediatamente, se dio orden al colaborador informático y retiró todo”, completa García. “Una posible defraudación” “El cargo de confianza depende de él, pero lo curioso es que el cese se produzca justo el día después de que me pusiera en contacto con la comunidad educativa para informar del proceso, algo que es una obligación por un compromiso ético. Hablamos de una posible defraudación de electricidad en un organismo público, y en un momento económico que no es el más adecuado”, expone el excoordinador destituido. Jesús Manuel García señala que el “incidente” ha sido comunicado “a los órganos competentes, al Vicerrectorado de Centros Asociados, al Vicerrectorado de Tecnología de la UNED –al igual que había hecho el excoordinador,– a la Presidencia de la Junta Rectora, al administrador de UNED Ourense y a la Intervención General del Estado”. Las posibles medidas que resulten de la investigación interna –García, cauteloso, no prejuzga– “se tomarán conforme al procedimiento y garantizando el correcto funcionamiento del centro. Es un tema estrictamente interno y, por nuestra parte, estamos tranquilos”.