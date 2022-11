El gobierno de Jácome defiende que sus cambios en el plan de urbanismo impiden “edificaciones monstruosas”

Nació como un plan del PSOE, fue objeto de decenas de modificaciones durante el mandato del PP y ha sufrido nuevos cambios, a requerimiento del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, para dar cabida a sus ideas estrella y a sus promesas electorales, como el posible rascacielos en Mariñamansa, como el parque acuático termal en A Chavasqueira, como el recorte a la edificabilidad de las torres de Copasa junto al río Miño.

El plan urbanístico de Ourense –la tercera ciudad gallega en población carece desde hace más de una década de un marco moderno y actualizado– es un mix de ideas que no propicia el consenso entre el gobierno y la oposición, menos aún a seis meses de las elecciones.

El pleno extraordinario del próximo lunes debatirá una propuesta del partido de Jácome para “desbloquear la situación urbanística de la ciudad” y sacar adelante un documento que tiene “tres o cuatro progenitores”, como Democracia Ourensana reconoce en su moción, una iniciativa no vinculante.

El escenario a pocos días de la sesión sugiere que los grupos opositores expresarán su rechazo –consideran que Jácome pretende descargar en ellos la responsabilidad de no contar con un nuevo PXOM en cuatros años–, y se remitirán a los últimos acuerdos plenarios sobre el urbanismo: que se convoque la comisión de seguimiento para buscar el consenso político, que se realice una nueva exposición pública y que se repasen todas las modificaciones introducidas en el diseño urbanístico para adaptarlas a la normativa en vigor.

“Libre de pelotazos”

En el proceso de redacción y aprobación de un nuevo planeamiento, DO defiende que ha cumplido sus promesas electorales: “un plan para el siglo XXI, libre de ‘pelotazos’”. Se redujeron a la mitad las alturas posibles en las torres junto al Miño, “para evitar una desfiguración del ‘skyline’ de nuestra ciudad en un entorno tan sensible y de tanta relevancia”, dice la moción.

La oposición advierte de posibles indemnizaciones millonarias en el caso de que la empresa reclame, pues goza de derechos adquiridos por la licencia concedida en su día, más los avales y la revalorización de la parcela desde que fue recalificada.

DO defiende que “responsablemente, apoya un documento que no es totalmente suyo y que quizás hubiera gustado de modificar en algún aspecto más para mejorarlo”

DO reprocha al PP, su exsocio en dos capítulos en este mandato, que “se mostró, durante dos años, totalmente reacio” a incluir los cambios en el PXOM relativos a la idea del grupo de Jácome sobre cómo debe ser el urbanismo de Ourense. En junio de 2021, el regidor ordenó con una providencia “las modificaciones imprescindibles que se consideraban necesarias para mejorar el documento y dar cumplimiento al compromiso electoral adquirido”, alega. Esos cambios y los que había requerido la Xunta en 2019 figuran en el documento.

El “hito urbano” del rascacielos

El equipo de Gonzalo Jácome considera que, con los retoques, han conseguido “un plan que respeta la fachada de la ciudad hacia el río Miño, sin introducir edificaciones monstruosas y descompensadas con el entorno; lleva a la práctica la ejecución del parque acuático termal indoor en el entorno del Campo da Feira; genera la posibilidad de implantar una edificación diferencial, un hito urbano, en el entorno de Mariñamansa; potencia el entorno del camping municipal de Untes, añadiendo una zona de esparcimiento dedicada a parque de aventuras; atiende a las demandas formuladas por particulares y agentes del sector en relación con los vuelos de los edificios; establece nuevas reservas para zonas destinadas a usos y equipamientos deportivos inicialmente no previstas, y crea nuevas zonas verdes”.

El regidor emplaza a los grupos políticos a que el lunes “manifiesten de forma expresa” su postura ante “uno de los documentos más importantes de un ayuntamiento”

La tramitación del nuevo documento está pendiente de informes municipales antes de poder ser aprobado. El regidor emplaza a los grupos políticos a que el lunes “manifiesten de forma expresa” su postura ante “uno de los documentos más importantes de un ayuntamiento”.

Al incluir propuestas de varios “progenitores”, DO ve pertinente un debate en el pleno, “para que responsablemente manifiesten ante la ciudadanía su conformidad con lo que en su día elaboraron, con las revisiones y añadidos del actual grupo de gobierno”.

O alcalde convocará un pleno extraordinario, o luns 21 de novembro, para desbloquear a situación urbanística da cidade. https://t.co/d0tkVMJiDF pic.twitter.com/IWGfS6dTuz — Concello de Ourense (@OurenseConcello) 15 de noviembre de 2022

DO defiende que “también responsablemente, apoya un documento que no es totalmente suyo y que quizás hubiera gustado de modificar en algún aspecto más para mejorarlo”. El alcalde ya advirtió de que, en caso de no recibir respaldo, metería “la cuchilla” al PXOM y haría otro “mejor”, impulsado por él y con aún más modificaciones de calado.

Pero DO se muestra dispuesto a aceptar un plan “imperfecto” en aras del “beneficio para la ciudad” y aprovechando, además, “el dinero invertido en su elaboración, los trámites administrativos ya superados y el tiempo de trabajo del equipo redactor”.