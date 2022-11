La Audiencia Provincial de Ourense ha realizado la primera revisión de condena a la baja en la fase de ejecución que se dicta en Galicia tras la reforma introducida por la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la del ‘solo sí es sí’. Tanto la defensa como la Fiscalía habían informado a favor.

En la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –el TSXG había corregido el criterio inicial de la Audiencia Provincial, elevando la pena desde los 2 a los 3 años y medio de cárcel–, el tribunal tiene en cuenta la nueva normativa y reduce la condena, de 3 años y medio a 2 y medio de prisión. Además, excarcela al acusado, que ya ha salido del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar.

José B. S. asaltó, realizó tocamientos e intentó violar a una joven que hacía deporte junto al río en Xinzo de Limia, en septiembre de 2016. La víctima había llegado a Ourense para trabajar como cooperante en una ONG.

En el auto, los magistrados de la Audiencia Provincial explican que la condena que han revisado, establecida por el TSXG en la sentencia de apelación de junio de 2018 –confirmada por el Supremo en mayo de 2019–, fue impuesta por la comisión de un delito de agresión sexual en grado de tentativa, del artículo 179 del Código Penal, para el que se establecía un castigo de entre 3 y 6 años de cárcel. Tras la reforma introducida por la Ley 10/2022, el castigo para este delito, señala la Audiencia, ha pasado a ser de 2 a 4 años.

Según el gabinete de comunicación del TSXG, en este momento no hay ninguna otra solicitud de revisión en trámite en las audiencias gallegas.

La de Ourense expone que el TSXG acordó en la resolución de la fase de apelación imponer al acusado la pena inferior en grado establecida para ese delito, fijándola en tres años y seis meses, es decir, “próxima al mínimo legal” de tres años.

Los magistrados concluyen en el auto que, con arreglo al nuevo código, “no se le habría impuesto la pena de tres años y seis meses, tan próxima al límite máximo (cuatro años), ni atendiendo al principio de proporcionalidad a que debe atender toda resolución judicial, ni atendiendo a las reglas de individualización penal, porque prácticamente está situada en el máximo legal actualmente permitido”. Por este motivo la sala rebaja la condena.

Cabe recurso de súplica y la acusación particular probablemente lo hará

La pena de 3 años y medio impuesta por el TSXG al agresor sexual se extinguiría el 12 de febrero de 2023, por lo que después de la revisión, la Audiencia ha decretado su puesta en libertad. El tribunal afirma que la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual “no contempla previsión normativa alguna relativa a la revisión de las sentencias firmes”, por lo que considera que se debe aplicar el artículo 2.2 del Código Penal, “que sienta la retroactividad de las leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”.

Contra el auto cabe interponer recurso de súplica y la acusación particular probablemente lo hará, aunque en primer lugar estudiará la resolución.

Falló la atención a la víctima

Este caso, que vuelve al foco por los efectos de la nueva ley, sacó a la luz un fallo en la atención a una víctima extranjera. Según trascendió en el juicio, en el centro médico le dijeron que el informe de lesiones y la asistencia no serían gratuitos, sino que recibiría una factura de 200 euros. El Sergas afirmó que no se niega la asistencia a nadie y que, en todo caso, la facturación a personas no cubiertas por ningún convenio es posterior.

La Audiencia hizo constar que “lamentablemente no se activó el correspondiente protocolo previsto para esta clase de delitos. El mismo día y tras denunciar los hechos, los agentes de la Guardia Civil acompañaron a la denunciante al correspondiente centro sanitario del Sergas, donde le fue denegada la asistencia gratuita aduciendo que era extranjera y su seguro no tenía cobertura pública, desplazándose entonces a una clínica privada”.