El aumento de ingresos por virus respiratorios requiere abrir tres plantas para medicina interna

Todavía no ha llegado el pico estacional de la gripe, pero la demanda de ingresos derivados del repunte de las infecciones respiratorias ha activado ya el plan de contingencia del área sanitaria para la campaña de invierno. Tres de las antiguas plantas del hospital Materno Infantil habilitadas para asumir el posible sobre aforo están ya ocupadas por pacientes de medicina interna. “Hemos observado un incremento en la demanda, pero todavía no tenemos un pico estacional que nos diga que estamos en una situación de alarma”, explica la directora de procesos asistenciales, Mar Vázquez. No obstante, “puede ocurrir y tenemos que estar preparados”, añade.

El plan, centrado en la prevención, seguimiento y vigilancia epidemiológica, contempla medidas operativas para garantizar la asistencia y, ante el previsible incremento de la demanda de camas hospitalaria, un protocolo de ampliación de la capacidad de ingreso. Los detalles sobre esta previsión los desgranó Mar Vázquez en la presentación del programa que tuvo lugar este lunes en el Espazo Ágora del Hospital Universitario de Ourense, y al que asistieron el gerente del área sanitaria, Félix Rubial, jefes de servicio y responsables de enfermería y atención primaria. La capacidad de hospitalización se extenderá hacia las antiguas plantas del Materno Infantil que, en caso de sobre aforo, disponen de entre 20 y 26 camas cada una, hasta un máximo de 118 pacientes. Tres de estas unidades ya están ocupadas, mayoritariamente por pacientes de medicina interna, “que en este época tienen un alto índice de diagnóstico de infección respiratoria o descompensación de su patología crónica por dicha infección”, explica la directora de procesos asistenciales. Una de estas unidades está preparada para funcionar como planta pediátrica y, de hecho, la semana pasada ya estuvo cumpliendo esta función debido al aumento de los ingresos en este servicio, explica Mar Vázquez. “Está fluctuando, pero en estos momentos las tres unidades están ocupadas por medicina interna”, detalla. Además, se habilitarán dos unidades para hospitalización transitoria, de 21 y 14 puestos, “y si la situación, bien por incremento de patología COVID (que en este momento no observamos), o porque tuviésemos una ola de gripe superior a la años anteriores que hiciese necesaria la utilización de un mayor número de camas”, el plan de contingencia contempla hasta 66 camas supletorias en el Hospital Cristal. El último recurso implicaría recurrir al edificio Piñor, en este caso preferentemente para pacientes de medicina interna. Preludio del inicio de la curva de la gripe La directora de procesos explica que no es necesario tener un diagnóstico de COVID o gripe para ocupar estas camas extra, “lo que estamos teniendo ahora mismo es gente mayor pluripatológica, que con un catarro descompensa su patología crónica y requiere hospitalización”. Lo habitual, por la experiencia de años anteriores a la pandemia, precisa, es que este momento de repunte “sea el preludio del inicio de la curva de gripe, pero este año a mí me resulta muy difícil de predecir, porque se ha metido la pandemia por medio y no sabemos cómo se van a comportar los virus este año”. En Verín está prevista la ampliación de camas en la segunda planta y en Valdeorras se habilitaría una tercera cama por habitación en las unidades de hospitalización. Con todo, desde el área sanitaria inciden en que la prevención es fundamental y el punto de partida es la vacunación, sin descuidar rutinas adquiridas con la pandemia como la higiene de manos, el uso de mascarilla en espacios cerrados con aglomeración de gente o cuando se presentan síntomas respiratorios. Son recomendaciones en un momento de adelanto de la epidemia de la gripe, en convivencia con el COVID y el resto de virus respiratorios estacionales, como el (VRS) o sincitial, que ha generado en los últimos días un aumento de atenciones pediátricas, tanto en centros de salud como hospitales. Fomentar la hospitalización a domicilio Vázquez destacó que se trata de una labor coral en el que todos los servicios están coordinados para agilizar la atención. Además de la prevención, será clave la vigilancia y seguimiento diario de la incidencia, a través de un registro de las atenciones en urgencias y PACs. Este año, para limitar en lo posible la sobrecarga asistencial, se realizará un esfuerzo en la captación de pacientes por parte de la hospitalización a domicilio y los hospitales de día. Para ello, en urgencias, además de establecer medidas para agilizar las consultas, se identifica a los pacientes que pueden ser tratados en dispositivos ambulatorios. En cirugía general se mantendrá la actividad, y solo se verá afectada “en situaciones extremas” y con carácter temporal mínimo.