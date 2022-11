Vecinos y turistas a la fuga en un casco viejo con 200 bajos en alquiler desde los 2 euros el metro

Más de doscientos locales comerciales vacíos, pese a ofrecer alquileres en algún caso a precios extremadamente bajos –que parten de los 2 euros el metro cuadrado–; un 90% de los comercios cerrados en varias calles de la zona sur del casco histórico, la más deteriorada, desde Plaza Mayor hasta Posío; y vecinos y turistas a la fuga en alguna calle de la “zona cero” del ruido nocturno, en las que se asienta la marcha nocturna los fines de semana.

Es la radiografía de la zona sur del casco histórico de Ourense 25 años después de la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior, ya obsoleto y que se ha demostrado “ineficaz”, como señaló el presidente del Colegio de Arquitectos de Ourense, Rafael Castro, para solucionar los graves problemas de deterioro urbanístico y demográfico, que han incidido en las desaparición de pequeños negocios, un problema ya endémico en calles que fueron hace pocas décadas eje del comercio, sobre todo del textil y el calzado de la ciudad.

Plazas enteras, como la de la Ferreiría con Cervantes, donde solo sobrevive un negocio, Reestrea, de segunda mano, que son la “resistentencia”; calle Colón en la que se suceden los comercios y bares vacíos, y los letreros de “se alquila” o “se vende”, y en el que los últimos, los que apostaron por abrir después de la pandemia, ya cuelgan estos días el cartel de “se alquila”, como ha ocurrido con la tienda bio que había abierto en la esquina de Villar con Plaza da Trinidad y que ayer aparecía ya cerrada.

“Me voy por salud mental”

Pilar no aguanta más. Esta propietaria que prefiere no dar su nombre real, está buscando alguna vivienda de alquiler, en algún lugar de la ciudad que no sea el casco viejo, para trasladarse. En el piso en el que vive, en la calle de la Luna, en un edificio que es de su propiedad y que volvió a levantar en su integridad hace pocos años –“hice la mayor inversión de mi vida”, explica–, es imposible vivir. “Me voy por salud mental. La delincuencia nocturna y el ruido están afectado a mi familia. El proyecto que empecé aquí fracasó, no vale ni la doble ventana para aislarse, e incluso es un lugar inseguro. Los espectáculos que veo cada noche aquí, durante los fines de semana, no son un ejemplo para mis hijos; droga, peleas y vandalismo son lo habitual”.

En su caso vive en el último piso del inmueble totalmente nuevo, “y en el que pusimos los mejores elementos de insonorización, pero a partir de una hora cierran los pubs y la gente que queda en la calle es el problema, los gritos y peleas son constantes”, lamenta.

Intentó sacar algo de rentabilidad utilizando las otras dos plantas como apartamentos turísticos. “Pero el turista que viene a Ourense está solo en fin de semana, que es cuando hay toda la movida nocturna con estos pubs, la mayoría ilegales, y al marcharse iban corriendo la voz en las redes ahora todo va por ese canal, de que no se podía descansar en estos apartamentos”, afirma Pilar.

Optó por alquilar los pisos, “pero los inquilinos, sobre todo los de la planta primera, se van al poco tiempo también por el ruido. Tampoco puedes vender en este momento, porque nuestras viviendas en esa zona están devaluadas”.

Su precio es hasta un 50% en la zona sur, que en otras más tranquilas de la zona vieja. Los bajos ubicados en la zona más depauperada del barrio histórico tienen precios, aunque sean bares habilitados aún para reabrir, un 50% más baratos que los ubicados de Plaza Mayor a Parque San Lázaro.

El plan de los comerciantes

Luis Rivera, presidente del Ourense Centro Comercial Abierto, reconoce que esa zona sur “es como un telón de acero para el comercio y es difícil traspasar esa barrera”.

Recuerda que presentaron en su día un plan al Concello “para hacer un banco de locales comerciales en esa zona, con una hostelería distinta y más cuidada, e incluso área outlet, como en Allariz para no concentrar toda la hostelería en las mismas calles”.

Pero reconoce que “todo proyecto aquí es difícil; no se trabaja a 25 años vista para ir implantando modelos de futuro, así que los cierren siguen y no tenemos constancia de nuevas aperturas en esas zonas”.

También desde O Cimborrio, la asociación vecinal que representa a vecinos del entorno de Pena Corneira y Cabeza de Manzaneda denuncian que “muchos vecinos ya se fueron y otros no se van porque no pueden; y han cerrado hasta algún supermercado y otros negocios en este entorno”.

“Complican las aperturas”

Antonia Vázquez y José Antonio López son la resiliencia, al frente de Reestrea su tienda de segunda mano, y la única ya del tramo entre Cervantes y Plaza da Ferreiría. Reconocen que han visto cerrar a varios compañeros comerciantes y a los llegan “le complican todo, con muchas exigencias urbanísticas innecesarias”.

El último cierre en rúa Villar

Desde la Asociación Vecinal del Casco Vello mencionaban ayer la posibilita de hablar con uno de los negocios que abrió recientemente, a pesar de la situación de esta zona histórica. Se trataba de una tienda bio en la esquina de Praza da Trinidade con Villar. Pero al llegar al lugar, y para sorpresa de algún cliente que aguardaba ayer en la puerta, el local aún tiene enseres en su interior, pero cuelga el letrero de “se alquila”.

Ruido nocturno en las zonas de pubs

Calle Luna es una de las aledañas a la llamada “zona de los vinos”. Esta fotografía, aportada por vecinos del casco histórico, muestra la imagen que presenta durante la noche el barrio. Afirman que los precios de las viviendas se han devaluado y los apartamentos que hubo en pisos turísticos no funcionaron, “pues es turismo de fin de semana y se corre la voz en las redes de que no se puede dormir”, indica la propietaria.

Reestrea, "la resistencia" en Rúa Cervantes

En rúa Cervantes, en el entorno de Praza da Ferreiría, otro desierto en el que han ido cayendo los pocos establecimientos que había, María Antonia Vázquez y José Antonio López son la resistencia, los últimos de esa plaza junto con una oficina de gestión cultural. Su local, Reestrea, es el único con piezas de segunda mano, donde las prendas se dejan en depósito y es el único también que sobrevive al tsunami de cierres.