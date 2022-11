Paseo por el Ourense desconocido

‘O Ourense menos coñecido’. Ese fue el eslogan de un paseo por la ciudad ourensana, a cargo de Guido Álvarez y Fabio Forino. Ambos guiaron a un grupo de 41 personas por lugares que no son tan turísticos en la capital de As Burgas, para mostrar otras potencialidades y otros sitios naturales y urbanos de los que dispone la ciudad.

Guido Álvarez, que inició con su proyecto personal en 2019 y con esta actividad más “desconocida” en el turismo gallego, dice que “la mayoría de la actividad turística que realizamos la dirigió Fabio, aunque conjuntamente elaboramos un recorrido con esos lugares que no son tan conocidos en la ciudad y la verdad es que se está sumando mucha gente, no solo turistas que llegan, si no también gente y vecinos locales a los que le gusta la idea”.

Todo comenzó en Lugo, pero ya está “descubriendo” Santiago, Mondoñedo, Tui, Betanzos, Monforte o Vigo, entre otros lugares. Y Ourense no podría ser menos. Durante el trayecto con más de cuarenta personas tuvieron tiempo de hablar, interactuar y sobre todo percibir la naturaleza y patrimonio urbano que tiene Ourense al lado del río Miño. Guido señala que “el paseo estuvo muy vinculado al río Miño, con esa señal de hermanamiento que hay entre Lugo y Ourense y también para ver la evolución urbana de la ciudad y el arte urbana que tiene. Hubo tiempo de hablar de los puentes de Ourense, una de sus señas de identidad, y también del arte urbano que está tan de moda y que crece mucho en Galicia”. Y añade que “tuve la oportunidad de conocer a Mon Devane y también hablamos de sus obras en la ciudad de Ourense y de sus proyectos, como por ejemplo el de ‘Estrelas no Camiño’ para fomentar el Camino de Santiago”.

No solo del artista urbano, sino que también hubo tiempo para hablar de arquitectura, historia y religión por las diferentes capillas que hay a los dos lados del río Miño. Otra de las personas sobre las que hablaron es el diseñador Adolfo Domínguez. Desde su presencia y orígenes hasta su actual situación. Guido arguye que “no enseñamos solamente lugares, sino también personas porque las ciudades son más que eso. Y en nuestros paseos, de casi 3 horas, se crea también comunidad porque los participantes locales también demuestran sus conocimientos y se cuentan cosas que estimulan las relaciones sociales”.

Guido y Fabio también estuvieron acompañados de Alba Henríquez, que por sus vínculos con Ourense habló sobre otras curiosidades. Guido dice que “eso no estaba previsto, pero el paseo es algo dinámico y todos pueden participar”.

Da igual si solamente eres gallegohablante o castellanohablante, porque los guías no solo tienen competencias en estos dos idiomas, sino que también lo hacen en inglés, francés o italiano. Guido explica que “todo surge y discurre de forma muy natural, porque vienen personas de todo tipo desde estudiantes Erasmus, hasta migrantes, auxiliares de conversación de Irlanda o norteamericanos que quieren conocer nuestra lengua, entonces se genera una comunidad que hace que los paseos, no solo sean paseos”. Tras una caminata de tres horas, todos ellos quedaron para disfrutar del termalismo ourensano.

Con este proyecto, de “descubrir” otros lugares, Guido pretende fomentar un turismo lejos de las masas y mostrar que las ciudades gallegas y villas de Galicia tienen mucho más que sus centros históricos o sus monumentos más conocidos. El lucense comenta que “nos gusta caminar y explicar el arte urbano, así como la arquitectura y el patrimonio natural que tiene cada lugar al que vamos. Todo está yendo muy bien y la aceptación es muy buena. Repito, no solo por parte de turistas, sino también entre los locales de cada lugar”.