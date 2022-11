Enma, una viguesa del PSOE en el feudo de "almeidas" y "ayusos"

Enma López (Vigo, 1986), concejala en el Ayuntamiento de Madrid, es el nombre que suena con más fuerza estos días como apuesta de la militancia para encabezar la lista del Partido Socialista a la Alcaldía madrileña, frente a la opción que defiende Pedro Sánchez: la ministra Reyes Maroto. Enma López evita confirmar ni desmentir si estaría dispuesta a ir a unas primarias, para ser el rostro joven, “la ayuso” de izquierdas, a la Alcaldía de la capital, que ahora ostenta el popular Almeida. “Yo no vengo a romper el partido” , afirma la concejala, que sí ve las primarias como un mecanismo “sano” para elegir candidatos cuando no hay quorum, dijo ayer en Ourense, donde participó en unas jornadas de comunicación política, invitada por la ejecutiva municipal del PSOE, que dirige Noelia González, su “doble” en As Burgas, pues todo apunta a que tendrá que ir a primarias para dirimir la candidatura a la alcaldía ourensana con el secretario provincial, Rafa Villarino.

–¿Cómo acaba una joven de Vigo como concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid? –Vigo es la ciudad en la que nací y viví. Después de graduarme allí en Derecho Económico, decidí trasladarme a Madrid, donde aprobé las oposiciones a Hacienda e Inspección de Seguros. Pero siempre estuve vinculada, desde muy joven, al Partido Socialista. Hice campaña con Abel Caballero en Vigo, estuve en los gabinetes de Zapatero y Pedro Sánchez y de ahí a la lista del PSOE a la Alcaldía de Madrid, donde soy concejala desde 2019. –Ahora mismo su nombre suena en todos los foros como la apuesta de las bases para esa Alcaldía de Madrid, frente a la opción de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que defiende el propio Pedro Sánchez. ¿Se presentará para dirimir la precandidatura en primarias?- –En el PSOE creemos en las primarias porque hay debate, pero yo solo he venido a sumar y trabajar, sin protagonismos, y no voy a hacer nada que perjudique al Partido Socialista en un momento clave, en el que nos jugamos la Alcaldía de Madrid (ahora en manos del PP). –Sin embargo, hay un claro paralelismo entre su caso y el de Ourense, donde el secretario provincial quiere ser candidato Alcaldía y parte de la militancia apuesta por la concejala Natalia González. ¿Esa división puede afectar a los resultados del PSOE en Ourense? –Insisto en que las primarias son un mecanismo normal y sano, si hay discrepancias o distintas sensibilidades, y compañeros que quieran enfrentarse para liderar un proyecto, como es en este caso recuperar Ourense y recuperar esta ciudad, algo que le hace mucha falta, por lo que veo, con el PXOM paralizado y un montón de obras pendientes. De ese debate puede salir la que será la mejor opción y seguro que, al día siguiente, se pondrán a remar ambos para lo verdaderamente importante: devolver la ciudad a los ourensanos. –¿Qué plazos se barajan para saber si habrá primarias en el PSOE de Madrid y si usted dará ese paso? –Hay que presentar candidaturas a primarias el 21 de noviembre. No sabemos si hay más candidatos o candidatas. Yo he venido a remar, y no es el momento de hablar de esto. Lo importante para mí es ser útil, aportar al proyecto. Quiero creer que parte del cariño que dicen que me tiene la militancia es porque lo mío no es una búsqueda de protagonismo, sino de apoyo a este proyecto. –Pues varios diarios nacionales la sitúan ya como “la candidata” joven, la alternativa “progre” a Ayuso o Almeida. ¿Cuáles son sus méritos para que tanta gente apueste por usted? –Supongo que el trabajo. Los gallegos y gallegas somos así. Además trabajo con pasión, porque creo que debe haber un cambio en Madrid. Tenemos que cambiar la vida de los madrileños a mejor y aprender de ciudades como Vigo, donde la política municipal ha transformado y mejorado la vida de los ciudadanos. He aprendido de esos buenos referentes, y en mi caso lo aplico a través de las áreas de Economía y Hacienda, que son las que llevo como concejala en Madrid. –¿Es difícil trabajar e incluso hacer campaña en un ayuntamiento tan diverso y disperso y con 3,5 millones de censados? –Lo es, pero al final Madrid es un conjunto de sitios pequeños, de barrios con muchas identidades y problemas bien diferenciados. En unos aspectos tienes que abordar los temas como un todo, y en otros verlo como un conjunto de “vigos” o “salamancas”. –¿Coincide con las voces que aseguran que Pedro Sánchez está quebrando el PSM al imponer una candidata que ni siquiera está interesada en serlo, según dicen? –Es que ya digo que no se rompe nada. Las primarias y el debate son algo natural y están ahí. Si alguien lo considera, se puede presentar. –Insisto, ¿ni pizca de posibilidades de que aparezca por primera vez una viguesa como candidata a la Alcaldía de Madrid? –Yo no vengo a romper el partido. Ya habrá tiempo para hablar de esas cosas. En mi cabeza vine a aportar y de hecho ya bastante es que hay en Madrid, una ciudad donde hay mucho que barrer, y además una mujer gallega, y dando guerra (se ríe).