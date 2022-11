Los magostos avivan las hogueras tras años de contención

La celebración de los magostos no ha perdido fuerza en Ourense. El parón provocado por la pandemia no ha restado energía a una de las fiestas tradicionales con mayor arraigo en la ciudad y provincia. Montealegre, que ya el pasado año iniciaba su regreso a la normalidad con cierta contención por miedo a los contagios, dejó atrás cualquier huella de la crisis sanitaria y congregó a decenas de familias y pandillas dispuestas a recuperar la gran fiesta del otoño que coincide con la celebración del San Martiño, patrón de la ciudad de Ourense, festivo en la capital y en otras localidades de la provincia.

Entre las pandillas que se reunieron alrededor de las hogueras para preparar el churrasco y asar las castañas, estaba uno muy numeroso que, precisamente, reforzó sus vínculos durante la pandemia. “El confinamiento nos unió”, relata Ana Oliveros, una de las madres del grupo de 2º de Primaria de Salesianos, que recuerda cómo la actividad del grupo de Whatsapp crecía durante las semanas de aislamiento. “Los vídeos, retos... cada día hablábamos más”, añade Olalla Cid. Adultos y niños se reunieron en uno de los magostos más numerosos de Montealegre y también con garantía de calidad en la elaboración del churrasco: “Uno de los papás es cocinero profesional; una suerte que tenemos”, presumen mientras humea el churrasco.

Otro de los grupos grandes del magosto en Montealegre está formado por vecinos de la calle Clara Campoamor de la ciudad, que se juntan para comer empanada, chorizo, castañas y bizcocho desde que los niños eran pequeños. Este año, con los chavales ya en Secundaria, retomaron la tradición que habían aparcado a causa de la pandemia. En esta ocasión con dos alumnos irlandeses de intercambio que pudieron conocer y disfrutar de esta costumbre tan ourensana que con el tiempo se ha ido exportando a otros puntos de Galicia. A Mari Carmen y Marisa, que en realidad es de A Lonia, le encanta que a los chavales le guste celebrar el magosto en familia y estos así lo confirman: “Nos gusta mucho venir con ellos, aunque después también lo celebramos con amigos”, aseguran.

De hecho, este viernes, festivo local, no fue más que el inicio de un fin de semana largo de magostos en Ourense. Asociaciones de vecinos, entidades culturales y colectivos de todo tipo se reúnen estos días para celebrar alrededor de las hogueras, y las familias y pandillas seguirán subiendo a Montealegre hasta el domingo.

La vuelta a la normalidad en este entorno natural incluye también la recuperación de los espacios habituales. Muchas pandillas llevan años plantando mesa y hoguera en el mismo lugar, como Nieves Conde y su familia y amigos, que siempre se instalan en el mismo sitio. “Es nuestro”, dicen mientras remueven las castañas en las brasas. Intentan no perderse la fiesta, y el año pasado, como no había rastro de COVID en el grupo, se animaron e incluso montaron una pequeña carpa porque el día no era bueno del todo.

A media tarde recogen y la mayoría de los grupos regresa a casa al anochecer. Esto les permite disfrutar igualmente del magosto popular organizado por el Concello con un amplio programa de actividades y degustación gratuita de castañas en la Praza Maior, y de chorizo preñado, vino o agua, a un euro.

Castañeros en lugar de la gran hoguera

La ambientación empezó por la mañana con desfile de cabezudos y gaiteiros. Este año, debido a la presencia de la carpa en la Praza Maior y el escenario para las actuaciones previstas por la tarde, el Concello prescindió de la tradicional hoguera y contrató a los ocho castañeros que venden este producto en la vía pública para asar y repartir. Se prepararon 1.500 kilos de castañas y 3.000 bollos. Tanto en estos puestos como en los dos de bocadillos y vino se formaron largas colas. La fiesta se completó con la doble sesión de la orquesta Panorama.