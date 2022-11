El alcalde y el obispo llaman a la solidaridad con las personas sin recursos y recuerdan a Manuel

Ourense tiene presente a San Martiño, el patrón de la ciudad, definido por la Iglesia como el santo de la misericordia. La tradición de celebrarlo, cada 11 de noviembre, une a la autoridad civil y religiosa, al alcalde y al obispo, en una ofrenda en la catedral, la única de España que está dedicada a San Martín de Tours.

En sus respectivos discursos, el regidor y el prelado abordaron asuntos coincidentes. Entre ellos, la necesidad de dar respaldo a las personas vulnerables en una situación complicada, por los efectos económicos de la guerra en Ucrania y la crisis energética, con la inflación como amenaza para los hogares.

También se acordaron los dos de Manuel, el adolescente de 3º de ESO que falleció el 26 de octubre en un accidente en su instituto, el IES Julio Prieto Nespereira, tras colapsar el tabique del vestuario masculino. “No podemos dejar de pedirte nuestro patrón, San Martiño, que acompañes en el sufrimiento a la familia y allegados de Manu, que abandonó esta vida de forma tan absurda y dolorosa: dejarla antes de tiempo”, lamentó el alcalde.

“Encontró la muerte en un desafortunado accidente en el ámbito escolar. En este joven queremos recordar ante el buen Dios tantas vidas truncadas casi al comienzo del camino”, dijo el obispo, por su parte.

"Vivimos tiempos complejos y convulsos"

“Es un honor comparecer ante ti, un año más, para trasladarte el respeto, cariño y gratitud que nuestra ciudad siente por el cuidado y amparo que siempre nos proporcionas”, comenzó Jácome su intervención.

“Quiero renovar esos votos en el nombre de la ciudad de Ourense, que espera y está segura de que va a seguir contando con tu presencia, como protector, guía y referente de nuestros pasos. La precisamos. Vivimos tiempos complejos y convulsos”, prosiguió Jácome.

"El encarecimiento del coste de la vida saca a la superficie dramáticas carencias y privaciones"

“Cuando parece que ya dejamos atrás la pandemia, irrumpe la terrible guerra de Ucrania, que destroza vidas allí y convulsiona el mundo fuera, con multitud de daños colaterales”, recordó el regidor.

“En este año de 2022, el conflicto bélico dio origen a una crisis económica de extraordinaria dimensión, agudizada por el invierno que se avecina, tiempo en el que más precisaremos el calor del hogar. Esa tragedia, como todas, golpea de forma especialmente dura a los niños que tienen menos recursos. El encarecimiento del coste de la vida saca a la superficie dramáticas carencias y privaciones”, admite el alcalde.

"Que las empresas sepan liderar la creación de riqueza y empleo, sin que colisione con las condiciones laborales de sus trabajadores. Es el empleo del sector privado, junto al público y el reparto de la tarta en presupuestos, la clave principal"

“Las circunstancias son dramáticas, cierto, pero ante cualquier crisis debemos recordar que nuestra sociedad es nuestro mayor activo. La suma de lo mejor de nosotros, representada en las personas buenas y generosas que forman nuestra ciudad así como nuestras organizaciones sociales, que tienden una mano a quien más lo precise, como hizo nuestro patrón San Martiño cuando cambió su vida”, comparó en su intervención.

“En este año dramático, nuestra sociedad se volcó en socorrer con ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra. Me siento muy orgulloso de la respuesta que tuvo nuestra ciudad ante esta tragedia”, valora el regidor.

Jácome pide al patrón “protección en estos tiempos tan complejos, para que nos guíes en el camino, y ampares a quien más lo precisa. El reto es mayúsculo: nadie se puede quedar atrás. Danos fuerza para estar a la altura, para que seamos una sociedad solidaria con quien menos tiene, sin atender creencias ni procedencias”.

Evitar el “éxodo” de los jóvenes

Siguiendo con el tono eclesiástico que caracteriza el acto de ofrenda, el alcalde de Ourense solicitó a San Martiño “luz” para lograr “que los gobiernos acertemos en las tomas de nuestras decisiones, con criterio, justicia e igualdad. Danos luz para que las empresas de Ourense sepan liderar la creación de riqueza y empleo, sin que ello colisione con las condiciones laborales de sus trabajadores. Es el empleo del sector privado, junto al público y el reparto de la tarta en presupuestos supramunicipales, la clave principal que influye en la economía, la cual precede al éxodo de la juventud que amenaza a nuestra ciudad”.

El regidor de As Burgas asume que “los retos son muchos y diversos. Para conseguirlos contaremos siempre con tu modelo y ejemplo, con tu cuidado y protección, de la que siempre gozamos en nuestra ciudad, tu ciudad, Ourense, por la que te volvemos a dar las más sentidas gracias”.

El obispo, Leonardo Lemos, intervino a continuación y compartió varios puntos con el alcalde. “En esta sociedad globalizada no podemos vivir al margen de lo que está sucediendo en el mundo y, de manera especial, en la vieja Europa”, dijo, y aludió después a la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Acogedores” con los migrantes

El prelado hace un llamamiento a ser “una sociedad solidaria con quien menos tiene, abiertos a todos y acogedores con los hermanos que vienen a nuestra tierra en busca de paz, de libertad y de trabajo”.

Lemos anima a prestar apoyo a los migrantes. “Nuestro pueblo también lo fue en su día, y muchos somos y estamos vinculados con tantas personas que emigraron a países alejados. Seamos acogedores como San Martiño”, animó el responsable de la diócesis de Ourense.

Sin especificar si incluía en su discurso una crítica a la Ley Trans o a la de la eutanasia, Lemos emplaza a que “todos los que nos gobiernan a todos los niveles busquen y procuren dar solución a los problemas reales de la gente, y no se entretengan en construir ingenierías legales que no son auténticamente liberadoras, sino que encierran tragedias vitales cuyas consecuencias no es fácil predecir”.

Curas para el rural que se vacía

El obispo solicita a San Martiño que “nos ayude a abrir nuestro corazón y nos convierta en esos auténticos ciudadanos en los que se potencie el diálogo, el respeto a todos y la búsqueda de acuerdos para el bien común”.

Además, el prelado implora al patrón de Ourense “que ayude a nuestros niños y jóvenes, que haga crecer en ellos el verdadero sentido de la vida y el amor”. Lemos tuvo un recuerdo para las familias que sufrieron la pérdida de seres queridos por el COVID, otras enfermedades, o a causa de accidentes.

El responsable de una diócesis con 735 parroquias y escaso relevo sacerdotal pidió “por los sacerdotes y los agentes de pastoral que se acercan a ese mundo rural que se nos están vaciando de vida. Que nos conceda vocaciones para la vida sacerdotal y la vida consagrada”.