“A presentación da Biblia en galego serve para preguntarnos se este libro tan especial o seguimos a considerar como un libro sagrado –entendendo este concepto de sagrado no seu sentido máis pexorativo– e, polo tanto, mellor non tocalo; ou se é un libro que forma parte da nosa vida cotiá, da nosa historia, da nosa cultura persoal, un libro que nos define como crentes no Deus da revelación cristiá. A pesar de vivir nun mundo secularizado, non é infrecuente, nalgún hotel da Europa Central, atopar na mesa de noite de cada habitación un exemplar da Biblia”, lembra o bispo de Ourense, Leonardo Lemos.

“Debe chegar a ser un libro de cabeceira para todo home e muller de boa vontade que queira ser un cidadán cunha cultura universal e aberta”, engade. O centro cultural Marcos Valcárcel acolleu este martes, no serán, a presentación da cuarta edición da Biblia en galego, segundo unha revisión lingüística de 2021, unha publicación da Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos (SEPT). A edición foi tradudida e supervisada por Xosé Fernández Lago, deán da Catedral de Santiago de Compostela e canónigo lectoral desde hai máis de corenta anos, é dicir, un gran especialista bíblico. “Aínda que Deus mandara escribir a Biblia na mentalidade daqueles aos que se dirixiu en primeiro lugar, quixemos recoller aqueles textos orixinais na nosa terminoloxía. Da Biblia non se pode apropiar ninguén, pero queriamos tela na nosa lingua, ademais cunha edición coidada”, explica este experto. A primeira publicación dos testamentos en galego data de 1989. “Quíxose aproveitar a visita do papa Xoán Pablo II para presentarlla. Daquela, coas présas, non se fixeron segundas probas. Cando me encarguei das primeiras correccións para a segunda edición, foron unhas 2.000”, lembra Fernández Lago, quen destaca desta nova revisión a estruturación de todas as introducións dos máis de setenta libros que compoñen as escrituras. A súa adicación para recoller en galego os textos de referencia para os católicos sitúase en “mil horas”, calcula. “É un garante de que o texto que temos nas nosas mans é un traballo de calidade literaria, científica e fiel ás linguas orixinais”, afirma o bispo de Ourense. “Que esta Biblia poida ser aprobada co texto oficial sérvenos para a edición revisada dos leccionarios litúrxicos e os rituais dos sacramentos en lingua galega, tarefa na que estamos embarcados nestes momentos e na que o profesor Lago nos está a axudar moito”, indica Leonardo Lemos.