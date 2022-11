Campus, Barrocás, O Couto, San Francisco y A Cuña tendrán buses cada 15 minutos

El gobierno local del Concello de Ourense presentó ayer, y con un total rechazo vecinal, la “última y definitiva” , dicen, de todo un rosario de propuestas del rediseño de líneas del servicio de autobuses urbanos de la ciudad, la Alpha versión 3.0. Las nuevas líneas propuestas por la Alcaldía proporcionarán una “mejora muy sustancial de la movilidad para el 90% de la población del municipio de Ourense, sin prácticamente mermas para el 10% restante”, asegura el alcalde Gonzalo Pérez Jácome. La próxima fase, la Beta, será ya la de pruebas el próximo año.

Entre las mejoras que según el alcalde va a suponer estas nueva y al parecer definitiva líneas de buses están que algunos barrios van atener un servicio de bus urbano cada 15 minutos, con centro y estación, como ocurrirá dice con Barrocás, A Cuña, Mariñamansa, el entorno de Expourense

Añade el regidor, que e l barrio de O Couto pasa a tener un autobús a la Residencia cada 15 minutos en vez de cada 60. El de San Francisco pasa a tener un autobús cada 15 minutos, en vez de cada 35. El de A Milagrosa pasará a disfrutar de un autobús cada 30 minutos, en vez de cada 60, y en el caso del campus pasa a tener autobús cada 15 minutos y queda conectado al centro, a la estación y a otros barrios, además de otras muchas mejoras, insiste el Gobierno local.

Descontento vecinal No obstante tanto la Federación Vecinal Limiar, como la Agrupación de AA VV Miño que representa a las asociaciones del rural, afirman que “no hay concreción” en cuanto a las paradas que habrá en cada línea, y en concreto “que no se ha atendido en absoluto las peticiones y propuesta que hemos hecho los vecinos del perímetro rural” indican.

Sin embargo el alcalde defiende su proyecto, e insiste en que los cambios marcarán “un antes y un después en la movilidad de Ourense ciudad”, avanza Pérez Jácome. Así, explica que la configuración de las nuevas líneas contempla ya incrementar el 20% el número de conductores de autobús y esto permitirá pasar de los 35 autobuses simultáneos actuales, a los 42.

Servicio Premium

Será, detalla el regidor, “un servicio Premium de autobús con el cual se podría reducir un 30% el tránsito de vehículos privados: esto redundaría en calidad de vida, al contribuir a la reducción de la contaminación, el ruido y los problemas para aparcar vehículos, así como a fomentar la convivencia con los peatones”.

Considera que el nuevo diseño deparará también consecuencias positivas en clave de ahorro económico, ya que el coste repercutido del autobús es inferior al del uso del coche individual.

Este Alpha 3.0 como lo denomina el regidor “consigue una línea troncal de alta frecuencia de menos de 8 minutos, entre el barrio de O Vinteún y la Residencia, pasando por el centro y el pabellón de Os Remedios.

Nuevas líneas

Entre las nuevas líneas que ya da por implantadas el alcalde está la línea Gran Circular en ambos os sentidos cada 15 minutos que atravesará la ciudad.

La línea Norte-Sur también cada 15 minutos desde As Eiroás –Covadonga, Praza da Mariña, Parque da Ponte, , Estación intermodal hasta Ponte do Milenio, Juzgados/Pabellón; Concepción Arenal; Parque S. Lázaro, Alameda O Posío, Avenida de Zamora, Residencia y Saínza, Mariñamansa, Universidad Laboral, Expourense, Seixalbo y Alto do Cumial.

La Línea Norte-Sur , o variante este también será de nueva creación, y cada quince minutos entre Sexto Instituto, Avenida Santiago, Praza da Mariña, Parque da Ponte, Estación Intermodal, Juzgados, y Pabellón, Concepción Arenal, Ponte do Milenio Parque S. Lázaro, Alameda, O Posío, Avenida de Zamora, Residencia, A Saínza Ramón Puga, Novo Barrocás y estrada da Granxa.

La Línea Virtual, de nueva creación, irá con una periodicidad que se estima será de cada 7:30 minutos, como producto de las dos líneas Norte-Sur, y la ruta troncal común de 5 kilómetros, que va desde Praza da Mariña hasta la Residencia Las otras líneas ya se habían informado de forma repetida en las distintas versiones que ha dado hasta ahora el alcalde, en principio se mantienen.

El movimiento vecinal se siente “engañado” y pedirá la ayuda de un experto

Después de tantas exposiciones y supuestas negociaciones con las asociaciones de vecinos, para diseñar el futuro del transporte urbano en Ourense, ni la Federación de Asociaciones de Vecinos Limiar, ni la Agrupación de AAVV del rural “Miño” , están satisfechas, con el resultado y creen que “no ha valido de nada” la consulta “pues no nos han hecho caso”. “Miño” se siente “engañad”. Manuel Mosquera, presidente de “Limiar afirma que “hablan de una línea troncal pero ni en esta ni en ninguna menciona cuales son las paradas, que es lo que realmente e importa a los vecinos, si e se acercan a cada barrio y cada zona”. También echa en falta “claridad, pues si realmente alguna de las líneas obliga obliga a hacer transbordo para seguir el recorrido, porque no es directa, no explican si se garantiza que eso podrá hacerse con el mismo billete sin pagar otro más Por su parte Lorinda Fernández, en su condición de presidenta de las agrupación que representa a los vecinos del perímetro rural, lamenta que “esto parece un cachondeo, sin entrar a estudiar a fondo el tema, porque es muy amplia esta propuesta, que parece que es definitiva, vemos que no se ha tenido en cuenta las peticiones de los barrios del rural, ni han valido para nada”. Le sorprende “que el alcalde diga en sus redes que como nadie ha protestado da todo por bueno, cuando pedimos una cita y ni siquiera nos recibió, y no ha hecho caso a nada de lo que se envió por escrito”. Tienen miedo “que una vez que salgan los pliegos, no se pueda cambiar nada. Por eso nos parece “una tomadura de pelo a la ciudadanía, que presente esto sin más. Vamos a consultar a un experto en la materia, para que nos diga cómo podemos actuar”, afirma Lorinda Fernández.