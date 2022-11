“En 30 años como arquitecto de la catedral su ‘dolencia’ crónica son las humedades”

La joya patrimonial de la ciudad más valorada por los turistas, y la más desconocida, es la catedral de San Martiño. Salvo para Manuel Seoane (Ourense, 1960), para quien esta seo ha formado parte de su vida en los últimos 30 años, en los que, en su condición de arquitecto, ha coordinado, dirigido o supervisado las incalculables obras de rehabilitación, inherentes a una construcción que ha cumplido ya los diez siglos de vida. Este enamorado de su oficio y del patrimonio, y profesor de la Escuela Antonio Faílde durante muchos años, podría definirse, de haber sido galeno, como el “médico de cabecera” de la seo, un paciente cuya patología crónica han sido las filtraciones y humedades. Hoy a las 20 horas, en la sede provisional del Ateneo, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, Manuel Seoane dará una conferencia sobre esos 30 años de supervisión de los trabajos de la catedral de Ourense, un edificio que forma parte ineludible de su bagaje profesional y humano.

–Cumple usted 30 años como arquitecto “de cabecera” de la catedral de Ourense, lo que da para conocerla a fondo. ¿Cuáles son esas patologías crónicas que han obligado a tanto tiempo de obras?

–Da mucho tiempo para conocerla y ver las dificultades que hay para mantenerla. Hubo muchos proyectos a lo largo de los años para eliminar humedades. Yo era más o menos el que iba orientando lo prioritario, y adquirí conocimiento sobre ella. Es cierto, fue un poco labor de “médico” de cabecera. Es un edificio muy grande y, como tal, la superficie de cubiertas a mantener es enorme. Muchas son terrazas planas y eso aumenta el problema. Cualquier casa en 30 años necesita renovarse y una catedral de estas dimensiones, aún más.

–¿Cuáles son los proyectos en los que usted ha estado al frente, esos que destacaría como cruciales para garantizar la supervivencia de esta seo?

–Ha habido de todo. La primera obra fue la remodelación del archivo, un espacio muy deteriorado, que se renovó para hacer un espacio digno. A partir de ahí, problemas en cubiertas, filtraciones del suelo, el proyecto integral de iluminación que se renovó al completo. Últimamente estamos haciendo una obra de restauración de las rejas, que también tuvo sus problemas. La sacristía mayor también se dignificó para hacerla visitable como pieza del Barroco.

–¿El del Pórtico del Paraíso ha sido el proyecto más icónico en estos años?

–Fue una de las obras interesantes, sin duda, aunque como arquitecto, siempre estuve al frente de proyectos que controlo más por mi profesión, pues no soy restaurador.

–Los turistas que visitan Ourense dan luego una de las máximas puntuaciones a la catedral. ¿Es la gran desconocida, incluso para los propios vecinos de la ciudad?

–Evidentemente. Es el monumento más significativo de Ourense y lo fue todo en una ciudad que nunca tuvo defensas, cuyas murallas eran endebles, y la catedral era casi la fortaleza de la ciudad, el centro de poder que significaba la Iglesia y un edificio magnífico. Tiene elementos artísticos muy importantes como el propio pórtico y el cimborrio, que es especialmente interesante. Su riqueza es magnífica.

-–Como arquitecto de la seo y además apasionado de este legado, ¿qué destacaría del conjunto ?

-–Hay zonas que desde niño me llamaron la atención y me gustaba pasar tiempo recorriéndola. Me llamaba y me llama la atención el cimborrio, por ejemplo, y ver la catedral desde allí arriba, es una de las experiencias más bonitas que he tenido. Luego hay decenas de esculturas ocultas en los aleros, de gran belleza.

-–¿Cómo va este gran proyecto actual de rehabilitación que está en marcha?

–Este proyecto se ha visto afectado por la falta de mano de obra cualificada, pues se precisan especialistas, lo que ha sido un problema en estos meses, pues muchas empresas expertas en restauración fueron desapareciendo con motivo de la crisis y las que empiezan suelen tener deficiencias y tampoco consiguen personas expertas en restauración. La obra de la fachada oeste en marcha es muy compleja y un trabajo delicado.

–¿Cuándo está previsto que remate este último proyecto con la instalación final de la nueva vidriera?

–La vidriera va a ser muy interesante, va a cambiar mucho esa fachada, y se podrá disfrutar más de la escultura románica. Esperemos que remate todo a principios de año, como mucho, aunque queda bastante por acometer en la catedral. De hecho, una de las obras imperantes va a ser la restauración del cimborrio, un elemento magnífico y se está haciendo el proyecto, porque la piedra está muy deteriorada y eso empezará seguro a principios del año que viene también.

–¿Está licitada ya la obra del cimborrio?

–Es un proyecto al margen del que presentó el conselleiro el pasado año, aunque es también de la Xunta y creo que se está aún redactando el proyecto. Pero yo ya no estaré.

–¿Cómo que ya no va a estar al frente de las obras?

–Estoy próximo a la jubilación. Hay otra gente formándose para seguir cuidando de la catedral. Aunque dejo claro que estaré encantando de que me sigan consultando cuando lo deseen.

