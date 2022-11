Seis jóvenes estudiantes en el campus de Ourense y otros seis en el de Vigo participan en el Programa universitario para el empleo y la vida autónoma. Son alumnos con diversidad intelectual, que cursarán hasta junio este título propio de la Universidad de Vigo, cuyo objetivo es adquirir competencias que mejoren su autonomía, su formación y su preparación laboral, con 300 horas de docencia y 100 de prácticas. Colaboran en esta iniciativa las asociaciones Down Ourense y Down Vigo, con aportación de la Fundación ONCE y cofinanciación del Fondo Social Europeo. La matrícula, subvencionada en su totalidad.

“La universidad es un ámbito en el quizás no están tan integrados, así que es una oportunidad única para participar y continuar aprendiendo, algo muy positivo para la integración laboral y social”, valora Alba Freire, de Down Ourense.