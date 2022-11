Co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Fundación Vicente Risco editou unha edición facsimilar –e adaptada ao galego actual pola profesora Isabel Mociño– do ‘Plan pedagóxico para a galeguización das escolas’, de Vicente Risco, unha guía docente que naceu para galeguizar e modernizar o modelo escolar de principios do século XX. “É unha publicación de hai cen anos pero que aínda ten moita actualidade. Moitos dos obxectivos que marcaba ese plan están aínda sen cumprir”, lembra Mociño.