“¡Alcalde, cumple!”, el grito de A Ponte ante el abandono de su locomotora y del barrio

“Hace casi dos años que el alcalde de Ourense nos prometió un proyecto de restauración de la locomotora del barrio, y seguimos sin respuesta; la vieja máquina del año 1927 sigue deteriorándose y del proyecto de restauración que dijo iba a a realizar, no sabemos nada. Es lo mismo que ha ocurrido con otras obras que prometió para A Ponte, y que están todas prácticamente sin ejecutar. Este es un barrio abandonado por el Concello de Ourense”.

Era la protesta unánime, ayer, de cuatro colectivos vecinales y culturales del barrio pontino, que colgaron un cartel en la histórica locomotora, ya muy deteriorada, con el lema “¡Socorro! ¡Alcalde, cumple!”. Por cierto que la pancarta fue retirada de la locomotora momentos después por efectivos de la Policía Local.

Esta máquina histórica, que está ubicada frente a la estación del AVE, “reviste además peligro, pues esas parte rotas y oxidadas están al alcance de cualquier niño que se suba, y puede producirles cortes”, explicaba Ana Gloria Rodríguez, secretaria de la asociación Vía Vella de Ponte Canedo, uno de los colectivos que secundaron ayer esta movilización, junto con la Asociación Andén Primeiro del barrio, y a las asociaciones vecinales de As Termas y O Pino.

La valiosa máquina, de la que hay solo otra unidad igual en el mundo, pero está bien protegida en un museo, ya fue noticia hace unas semanas, tras circular un vídeo en el que aparecía un indigente, con una sierra llevándose trozos de la locomotora a plena luz del día, para revender como chatarra. Una operación que lleva tiempo desmantelándose.

“Recompré el trozo robado”

“Era un tubo de cobre y yo mismo fui al chatarrero para recomprarle ese trozo de la máquina por el que pagué 40 euros, pero al menos si en algún momento se restaura la locomotora, podrán volver a ponerlo en su lugar” explicaba Fernando Rodríguez Moure, de Andén Primeiro.

Lamentan “ya en su momento, hace casi dos años, llegamos a las reuniones con el alcalde aportando un proyecto de urgencia para restaurar la máquina, que no llegaba a los 40.000 euros, para acometer una obra de reparación de la locomotora. Era incluso una empresa de Ourense la que estaba dispuesta a repararla. El alcalde nos dijo que había que hacer una restauración más y que ya nos llamaría, pero no tuvimos nuevos contactos con el regidor desde entonces”, lamentan las asociaciones vecinales y culturales del barrio, que han iniciado esta campaña para llamar la atención del Concello de Ourense.

“Es cierto que no hay papeles de titularidad de la locomotora, parece ser que se le cedió al Concello de Ourense, pero no aparece la documentación; pero si desde esta administración local no quieren repararla, que lo digan, hacemos si es necesario una cuestación popular para intentar restaurarla. No creemos que sea tan difícil” proponen los vecinos.

La única restauración que recuerdan en los casi 30 años que hace que se instaló esta locomotora en esa zona pública, fue durante el Gobierno local de Enrique Nóvoa en el Concello, “pero eso fue ya en “en 2003 o 2004 y, como esta máquina está las 24 horas a la intemperie, no es como cuando están en funcionamiento, que al acabar los trayectos los guardaban en un hangar, el deterioro es enorme”, explica Moure. “Es patético; está hecha un desastre, tienen que hacer algo ya, ratificaba David Gesto otro conocido vecino de A Ponte.

La locomotora instalada en A Ponte, es una tipo “Mastodonte” fue fabricada en Bélgica en 1927 por la Societé Anonyme la Métallurgique Ateliers de Tubize para el ferrocarril Central de Aragón, encargada por la necesidad de máquinas de mayor potencia y velocidad para mejorar servicios.

“Nos ha mentido; no hay plaza de abastos ni mejoró las aceras”

“Lo que peor llevamos es que nos haya mentido en todo. También en las obras previstas para el barrio, pues fue el propio alcalde el que puso la fecha en la que tendría realizada cada una, algo que nosotros no le pedimos, y apenas ha cumplido nada”, explica Ana Gloria.

La locomotora en estado de grave deterioro, y desguazada periódicamente en sucesivos actos vandálicos, para la venta de parte de su estructura, es “solo el símbolo del abandono del barrio”, reconocen los portavoces vecinales.

En un comunicado repartido ayer, recordaban los compromisos que el propio alcalde adquirió, como la obra de reparación integral y puesta en valor de la locomotora de A Ponte, que aseguró estaría rematada en junio de 2021.

En mayo del pasado año, dijo que estaría funcionado a pleno rendimiento la Plaza de Abastos de A Ponte, que sigue su proceso de deterioro y lleva 7 años cerrada, al no conseguir un candidato a reabrir las instalaciones y gestionarlas.

Tampoco se ha dado solución a los contenedores soterrados y mejora de los existentes, que iban a estar en junio de 2021 la mejor de baldosas y aceras o de una parte deteriorada de A Ponte, también está a “a medias; y si el Puente Romano no es de su competencial gestionen para que lo arregle la administración que sea”, advierten.