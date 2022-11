La música en directo recupera su tono en Ourense: “Este año es el de la normalidad”

La pandemia hizo que vecinos, artistas y personas anónimas improvisaran conciertos en los patios, desde sus pisos, desde sus casas y también a través de las redes sociales, para acompañar con la música un confinamiento que paró el mundo. Después vinieron las restricciones de aforo, la mascarilla y los cierres perimetrales que limitaban la programación de conciertos y la música en directo en los distintos establecimientos ourensanos.

El Musgo SON Estrella Galicia, que se celebró este fin de semana en cinco salas y donde tuvieron lugar hasta 16 conciertos, ejemplifica que la música en directo revive después de dos años de pandemia y de restricciones. Desde el festival comentan que “a xente respondeu moi ben a este formato que está madurando na cidade e estamos moi contentos porque tivemos unha resposta xenial. A verdade e que deste tipo de programación non hai nada en Ourense e estamos falando de xente que se move polos clubes europeos, e a resposta foi moi boa”.

Comentan que durante el viernes y el sábado hubo dos espacios que colgaron el cartel de completo antes de las actuaciones, pero que otros locales también lo hicieron en el transcurso del mismo día del evento. Sobre los hábitos de los usuarios, dicen que “o público dende a pandemia responde diferente, hai un cambio de hábitos e a produción de eventos non ten os aforos do ano prepandemia, pero sí que hai unha aparente normalidade”.

El Musgo cerró su cuarta edición con éxito de asistencia y siendo un dinamizador cultural y económico, después de las fiestas del Samaín y antes de los Magostos. Porque encontrar el espacio en el calendario no es fácil y el Musgo ya está pensando en nuevas aportaciones al formato. Desde la organización confiesan que “xa se está pensando na seguinte edición e queremos que Musgo invada outros espazos da cidade, non únicamente hostelería e salas, senon que tamén queremos que formen parte outros axentes dinamizadores, como comercios ou outros sectores. Pero hai que maduralo e para o ano que ven”.

Más conciertos

Desde El Cercano, una asociación cultural que dirige Moncho Corbal, arguye que “fue un año y medio parados por la pandemia y cuando nos dejaron volver, programamos conciertos y lo hicimos para no dejar morir la actividad”. Y añade que “ahora este año es el de la vuelta a la normalidad donde hemos tenido conciertos y participaciones de artistas, pero todo depende del público y en ese sentido hay que ser prudente”.

El escenario económico no es el idóneo para el gasto de los hogares en cultura, de hecho, según el Instituto Gallego de Estadísticas, más del 38% de las familias gallegas buscan la forma de ahorrar en los gastos diarios. Para más en cultura.

Moncho comenta que “la inflación y la subida de precios la vivimos muy mal, como todos, pero más nosotros que no somos un establecimiento hostelero como tal”. Pone el ejemplo de que en una factura de energía pasó de pagar 150 euros a 450 euros y a eso hay que añadirle los gastos propios de la gestión de El Cercano.

Moncho finaliza diciendo que “no es un momento fácil y cada uno lo resuelve como puede, subiendo precios o ahorrando en otras cosas, nuestra fórmula es que tenemos suscriptores que nos ayudan al mantenimiento de El Cercano y eso es una ayuda muy importante, más, en estos momentos”. Un convenio con Porta-Jazz (para intercambiar el jazz luso y el gallego) y un concierto de Xacobe Martínez Antelo Trio el próximo 18 de noviembre son los eventos a corto y medio plazo que tiene El Cercano.

Otro de los establecimientos que apuesta por la música en directo es el Mur Marxinal, que abrió a finales de 2019 y que se vio con la pandemia encima. Hélder y Goretti comentan que “éramos muy novatos en este asunto y solo teníamos unos meses de vida, por lo que fue un golpe duro”. Quieren dejar claro que no son una sala de música al uso, si no un espacio cultural donde albergan todo tipo de cultura y arte. Goretti dice que “nuestro local no está preparado para hacer conciertos, pero sí que tenemos sesiones vermú o para amenizar una tarde con música, eso siempre gusta a la gente”.

Sobre la recuperación del sector, nota diferencia entre “este año y el pasado, para nosotros este año fue menos productivo que el anterior, no sabemos por qué pero en el verano de 2021 tuvimos más gente”.

También tiene palabras para la subida de las materias primas y los costes, Goretti señala que “todo subió un 30%, más o menos, no son solo los productos básicos, sino que a eso tiene que sumarle la energía y todos los gastos. Estamos muy apretados y claro nosotros tenemos que repercutirlo de alguna manera, para contener esos gatos. Son momentos complicados para todos”.

La música en directo vuelve a recuperar su tono en Ourense. Sin duda, una oferta cultural que atrae, gusta y que oferta diferentes tipos de sesiones. Desde jazz, pasando por intérpretes instrumentales o sesiones de música electrónica.