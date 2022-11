40 años de divulgación micológica: “Todavía queda mucho camino en la formación”

La Asociación Cultural y Micológica de Celanova cumple 40 años de formación sobre el mundo micológico desde la primera vez que se realizaron las jornadas de divulgación. Charlas que parten de conceptos básicos, interacción con los interesados para la clasificación de las setas y salidas al campo para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Todo ello con una base de conocimiento que parte de la afición de un grupo de expertos ourensanos, entre los que figura Ricardo Mínguez, que alega que “se han avanzado unos pasos en la formación de las setas para identificarlas, pero sigue quedando mucho”.

Y sobre el interés de la sociedad, comenta que “sí cada vez más demanda más información sobre los hongos”. Advierte que todavía hay gente que sale al campo “sin ningún conocimiento” y que supone “un peligro, porque hay hongos que parece que no pero son mortales y es necesario conocerlos para identificarlos”. El experto ourensano comparte pasión con su hijo Alejandro Mínguez, con el que salen y dan formaciones. Sobre el mundo micológico dice que “a la gente que sale al campo, le pediría precaución, porque no es lo mismo ver las setas en un libro que hacerlo sobre el territorio, sobre el campo”. Ricado también da consejos como que no se destrocen, no se den patadas, no recoger ejemplares que estén cerrados, llevar cesta de mimbre para que sacudir las esporas y cumplir la normativa vigente en la recogida de la seta silvestre.

Ayer, tuvieron otro paseo micológico por el municipio de Bande donde arrancaron de nuevo con formación y terminaron degustando los productos que recogieron. El cambio climático afecta a la producción agrícola y ganadera y también silvestre, en este sentido, comenta que “la temporada de setas empezó muy mal, porque la seta necesita de lluvia, temperatura media y humedad alta y la verdad que pensamos que iba a haber poca setas, pero con las lluvias de estos últimos días, están saliendo bastantes, así que podemos tener una prolífica temporada, si no empieza a hacer mucho frío”. Quiere terminar con el mensaje de “para salir al campo a por setas, hay que tener precaución e información, no todo es tan bonito como se ve a simple vista.