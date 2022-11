Ourense competirá por ser sede de la Agencia estatal de IA y también lo hará por la Espacial

A Coruña presentó anteayer su propuesta a Galicia, de la mano de la alcaldesa Inés Rey y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ourense finalmente competirá con la candidatura coruñesa por ser sede a la Agencia estatal de Inteligencia Artificial (Aesia) y también lo hará por la Agencia Espacial estatal (AEE). Ayer, el Concello de Ourense aprobó por unanimidad la propuesta elaborada por técnicos municipales con el fin de que el próximo lunes, fin del plazo para la presentación, se registre la propuesta de forma oficial de por ser sede de ambas entidades instrumentales.

Inteligencia Artificial

El Concello ofrece, de disposición inmediata, el edificio de La Molinera para poder albergar la Aesia y además también dispondrá de un millón de euros para mantenimiento y “arrancar” el proyecto si finalmente el Gobierno estatal decide que sea Ourense la sede.

Todos los grupos municipales estuvieron de acuerdo en afirmar que Ourense cumple con los requisitos para albergar la Agencia de IA estatal, a pesar de que la Xunta no haya apostado por ella. Además, señalaron que debían apoyar una candidatura que apostara por la ciudad y los intereses de Ourense.

La propuesta, que se impulsó desde Alcaldía, obtuvo el apoyo del PP de la ciudad de Ourense que se desmarcó de la línea marcada por Manuel Baltar la semana pasada, al alegar que “A Coruña, era la candidatura de Galicia”. El presidente de PP provincial, junto con Manuel Reigosa, rector de la UVigo, cerraron filas con la decisión coruñesa de la Xunta de Galicia para albergar la agencia estatal.

Sin embargo, el PP de la ciudad de Ourense arguyó que “todo lo que sea bueno para la ciudad, lo vamos a apoyar”. Y añadió que “dijimos que si había una propuesta en condiciones la apoyaríamos, así que eso estamos haciendo”. Los populares criticaron al regidor ourensano por no presentar una propuesta “en condiciones” al gobierno gallego y el BNG exponía la “falta de liderazgo y de peso político, en el Concello y la Diputación”.

El portavoz nacionalista, Luís Seara, añadió que “no hay que generar confrontación con A Coruña” y comentó que “Jácome tendrá la culpa en otras muchas cosas, pero en esto no, porque fue la Xunta que no apostó por Ourense. Aquí hay que apostar por la cohesión territorial y ya no hablo de la Galicia interior. Ourense cumple todos los criterios técnicos y es la que mejor los cumple en esa política de descentralización estatal. La decisión de la Xunta fue política”.

Por su parte, el edil de Ciudadanos, Pepe Araújo, reiteró que “Jácome es el peor alcalde de Ourense, pero coincido con Luís Seara, que en este sentido no se le puede echar la culpa, porque la decisión fue de la Xunta”. Y añadió, después de criticar el proyecto fallido de Inteligencia Artificial de Jácome en La Molinera, que “la Xunta debió inclinar la balanza por Ourense, pero no olvidemos que será el Gobierno estatal el que tendrá la última decisión”.

Desde el gobierno municipal, Democracia Ourensana reivindicó que la ciudad es “la mejor candidatura” para optar a ser sede de la Aesia. El regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, dice que “lo tenemos todo, lo que no tenemos es la bendición de la Xunta, que de forma impresionante decidió apoyar a la ciudad coruñesa. Que, precisamente, la ciudad de A Coruña, es la que se beneficia de los presupuestos autonómico, un 20% más que Pontevedra y ya no hablemos de Ourense”.

Y terminó diciendo que “esa decisión va en contra de la descentralización que propone el Estado español”.

Espacial

La Corporación también aprobó por unanimidad la iniciativa socialista con el fin de que Ourense opte también a ser sede de la Agencia Espacial estatal. A este respecto, las dudas sobre la disposición de la infraestructura que necesita el ente instrumental de más de 3.000 metros cuadrados, se resolvió con el portavoz socialista, Rafael Villarino, comentando que “el Centro de Investigación, Innovación y Transferencia es de la Universidad de Vigo, aunque está en San Cibrao, en otro concello. Se podría hacer un convenio con la Universidad para ceder ese espacio a la Agencia espacial. Es una situación parecida a lo que pasa con A Coruña, que dispone de La Terraza, que no es del Concello, para albergar la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial”.

Todos los grupos votaron a favor de la iniciativa y el Concello lleva trabajando en la propuesta hace días, para poder presentarla en plazo, el próximo lunes. Ourense opta a dos agencias estatales bajo los criterios de cohesión y reequilibrio territorial. En una la Xunta la apartó (todavía no se publicaron las puntuaciones de la resolución del Nodo) y en la otra, parece tener menos opciones. El Gobierno estatal dictará sentencia.