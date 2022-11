Ourense lidera la producción de aceite 100% gallego con 145 socios y 25.000 litros este año

En la finca de Xosé García en Moreiras, a apenas 15 minutos de centro urbano de Ourense, se realizaban ayer la labores de vareo de los 200 olivos con los que este jubilado ha encontrado un ingreso complementario. Una de las grandes locomotoras del sector del aceite en España, la ourensana Aceites Abril, es la que le compra parte de la aceituna; el resto se lo queda ya transformado en aceite de oliva.

Xosé representa a un nuevo modelo de “olivareiro” gallego, el que se engloba en la Asociación de Productores de Aceite y Aceitunas de Galicia (APAG), entidad que preside el ourensano Alfonso Udías y aglutina ya a 145 asociados, más de la mitad de los cuales tienen sus plantaciones en la provincia de Ourense.

Las condiciones meteorológicas adversas de la presente campaña, con una pérdida de 30% de la producción a nivel estatal por los efectos, entre otros, de la sequía en los olivos, se prevé que ponga en el mercado unos 25.000 litros con un fruto y producción íntegramente gallegos.

“Es un momento de optimismo para el sector, puesto que ya tenemos tres almazaras en Galicia para la producción de aceite, la que tiene Abril; otra en Arnoia, que gestiona una nueva asociación de 20 productores, y una tercera almazara en Quiroga, Lugo”, explica Alfonso Udías.

El requisito para conseguir ese sello de aceite cien por cien gallego es que al margen de las variedades, en su mayoría arbequina o picual, se haya plantado y cultivado y producido el aceite Galicia “lo que lo hace diferente y único” , indica Udías, “por temas relacionados con el suelo, el clima, lo que implica sabores verdes, frescos y unas propiedades organolépticas específicas”, asegura el presidente de la APAG, en referencia al color, sabor, olor y textura propias que tiene el aceite cien por cien gallego.

Propiedades antioxidantes

Además, este aceite con sello gallego es rico en polifenoles, potentes antioxidantes que previenen el daño celular, porque “sus aceitunas se recogen en la primera fase, llamada envero, que es cuando tienen más cantidad de esos polifenoles”, explica el presidente de la APAG y productor olivarero.

El resultado es un auténtico “oro líquido” y escaso, pues este aceite con sello gallego, de producción limitada, que se comercializa y agota con rapidez por su carácter gourmet tiene precios que oscilan de los 10 a los 16 euros o más el medio litro.

Ahora mismo, desde la asociación “intentamos consolidar las plantaciones, exigir que todos nuestros productores cumplan con las buenas prácticas y la siguiente fase es la comercialización, de modo que, mientras no haya una regulación formal, tenemos que blindar esta producción de sello gallega”, advierte Alfonso Udías, una producción mermada, con un 30% de menos según las previsiones en todo el territorio, también para Aceites Abril, como señalaba la directora de márquetin Elena Canal, durante la operación de vareo en esa finca de Xosé García, uno de sus pequeños productores gallegos.

En su caso, esta firma líder y una de las más s importantes de España del sector, espera alcanzar “los 30.000 kilos de aceituna para la elaboración de Colleita Propia, su aceite de oliva 100% gallego que se traducirá en una edición limitada de 6.000 botellas de medio litro. La empresa ourensana, con apoyo de un centenar de productores, cuenta con unas 140 hectáreas repartidas Verín, Valdeorras, Quiroga, Terras de Lemos, O Ribeiro, Ourense, O Baixo Miño, O Salnés, Caldas de Reis, Deza y Carballiño.

Xosé García, el “olivareiro” de Toén: “Tenía un vino muy bueno, pero arranqué la cepas y planté 200 olivos”

“El olivo no solo es un ingreso económico complementario para muchas personas, sino que estos nuevos olivares fijan población en el rural, son un cortafuegos natural y permiten sacar rentabilidad a los terrenos”, explica Elena Canal. De ahí que muchas de las personas que deciden replantar terrenos baldíos con olivos sean gente de un variado perfil, a veces jubilados que viven en el rural. Como Xosé García, que todavía estaba en activo, como fabricante de muebles de cocina, cuando decidió dar un nuevo uso a una finca que tiene en una intrincada zona alta de Moreiras, en el Concello de Toén y plantar olivos. “Tenía una finca con cepas de treixadura, que me daban un vino buenísimo, nada menos que de 13,5 grados”, explica con cierta morriña, pero “el vino daba mucho trabajo”, explica Xosé, que decidió replantar ese terreno con 200 olivos. Estos árboles no empiezan a dar producción hasta los 3 a 5 años, que es cuando precisan algo más de dedicación. Ahora ya sus árboles tienen 15 años, y ayer protagonizaba esa llamativa labor de vareo para que caiga la aceituna, que se hace en el momento óptimo de maduración del fruto, que en 24 horas pasa en este caso a la almazara de Aceites Abril, su comprador, para convertirse en aceite. Este año el trabajo ha incluido, debido a las altas temperaturas además de las podas el riego, inevitable para poder aguantar los efectos incluye tres tratamientos anuales “de sulfato de cobre, que es lo que le doy y eso no es nocivo”, señalaba ayer el agricultor de Toén. El calor hizo que el pasado años Xosé recogiera 2.800 kilos de aceituna, y este se quedara en 800 kilos. En el caso de Xosé, Abril le compra una parte de la aceituna y el resto se la queda él ya transformada en aceite. Este proyecto, iniciado por Aceites Abril hace más de una década, ofrece a los pequeños productores, además del compromiso de compra de la producción a un precio superior a la media nacional, el estudio de viabilidad de sus parcelas (informe de campo, recogida de muestras, análisis del suelo y tratamientos), así como asesoramiento técnico y formativo.