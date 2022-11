M.A. dijo que “lamento lo sucedido, pero nos amargaba la vida, la que bajó aquel día no era yo”. J.J. alegó que “me arrepiento de lo que pasó, si hubiera llegado 10 minutos más tarde no hubiera pasado esto”. Son los dos agresores que atacaron con dos cuchillos de cocina, de 16 y 22 centímetros de hoja, al dueño de un local hostelero de la zona Vinos el pasado 1 de mayo de 2021. Ayer se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ourense para la celebración del juicio donde el Ministerio Fiscal les pide 7 y 10 años de cárcel, respectivamente, por un delito de homicidio en grado de tentativa.

El Ministerio Fiscal reprodujo los hechos en base a las diligencias de instrucción haciendo preguntas sobre el día del suceso y los dos agresores volvieron a declarar su culpabilidad de los hechos de los que se le acusan, pero aludiendo que no tenían intención de matar. La mujer acusada dijo que “no, no tenía intención de matarle, solo quería que parara de molestarnos”.

Y es que la pareja, que vivía encima del establecimiento hostelero, llevaba un año presentando quejas en el Concello de Ourense y llamando a la Policía Local de Ourense por el elevado volumen de la música del pub La Mamba, que según señalaron “se producían desde las 12 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día siguiente”. Incluso la mujer acusada, interpeló a la fiscal diciendo que “usted sabe lo qué es estar 15 días seguidos con una música alta escuchándola todo el día... y el local no tenía insonorización”.

Aquel día M.A. y J.J. profirieron amenazas desde un balcón de su casa al dueño del establecimiento hostelero y M.A. bajó con un cuchillo de 16 cm y se abalanzó sobre el propietario del local hiriéndole hasta en tres ocasiones, según la Fiscalía fueron cuatro. Posteriormente, mientras el propietario intentaba someterla por la espalda para que no lo acuchillara, el hombre bajó de la vivienda y le asestó una puñalada por la espalda con un cuchillo de 22 centímetros en una zona “vulnerable”, según señaló un perito forense.

Al ser preguntados por la intención de matar, los dos lo negaron y el hombre confesó además que “no tenía intención de matarlo, le di una cuchillada por la espalda porque vi que tenía a mi mujer agarrada. Si hubiera querido matarlo, no estaría aquí vivo...”.

Por su parte, la víctima, que también declaró en el juicio, tenía constancia de que habían llamado varias veces a la Policía Local por el ruido y de las quejas que tenían sobre la insonorización del local. Sobre los hechos dice que “bajó a por mí con un cuchillo y la agarré, por la espalda para que no me clavara el cuchillo”. Cayó al suelo, según describe, y que escuchó como decía que “quién es ahora el chulo, ¡eh¡ quién a ver quién”. Tras la puñalada por la parte posterior del marido, “fui asistido rápidamente por una chica que creo que era médica, por mi pareja y un amigo, me taponaron la herida mientras estaba sangrando que era mucho”.

Testigos y peritos

En el juicio testificaron tres agentes de las fuerzas y cuerpo de seguridad que describieron cómo fueron los hechos y las intervenciones que realizaron, siendo similares a las especificadas por los agresores y también por la víctima. Una de las testigos que declaró en el juicio señaló que “era la primera vez que iba a ese bar porque una amiga conocía al dueño y lo conocí ese mismo día. Vi como una señora bajó con el cuchillo y después vino el esposo que le hirió por detrás”.

Sobre las amenazas los agresores dicen que fue el dueño del establecimiento quien inició la reyerta verbal y este alega que “le dije que bajaran para hablar conmigo sobre el tema” y también dijo que “les dije que hablaran conmigo si tenían algún problema pero no que llamaran a la Policía”.

Un perito forense comentó que “la herida más grave fue la que se asestó por detrás produciéndole a la víctima, heridas graves”. El apuñalado pasó un día muy grave, 17 días graves y 133 moderados por las heridas recibidas y sobre las puñaladas de la mujer dijo que “fueron moderadas” y a preguntas de la fiscal señaló que “son zonas vulnerables, que pudieron costarle la vida”. La defensa pide rebajar la pena dos grados y la fiscal alega que “hay alevosía, ya que se evidencia el ánimo de matar por la reiteración de las puñaladas, por las dimensiones del cuchillo, por la zona de las heridas y por las amenazas de la víctima”. El juicio fue visto para sentencia.