O xurado do XI Premio Xavier Prado Lameiro, nomeado pola Coral de Ruada, otorgou por unanimidade o premio deste ano ao escritor Xosé Luís Méndez Ferrín.

Este galardón pretende, segundo contemplan as súas bases, “premiar, de xeito simbólico, o labor desinteresado daquelas persoas ou colectivos que destaquen polo seu compromiso coa cultura de Galicia de expresión en idioma galego e de carácter popular, fundamentalmente no eido do folclore e, máis concretamente, na música popular e polifónica galegas”.

No caso de Ferrín, porque a súa obra literaria constitúe a máis senlleira produción no noso idioma ao longo do século XX. Ademais, a obra literaria e xornalística de Méndez Ferrín está salferida de múltiples alusións a Ourense, a Celanova, á nosa música, aos nosos costumes, á Coral de Ruada e mesmo ao escritor que lle dá nome a este premio, Xavier Prado Lameiro, un dos fundadores de Ruada.

A entrega do premio tendrá lugar o día 16 de novembro no Teatro Principal de Ourense.