44 minutos de retraso y poca información en los minutos posteriores. Ese fue lo que tuvieron que soportar usuarios recurrentes del corredor Vigo-A Coruña en un tren a las 7.00 horas en el día de ayer. Una situación parecida que se vivió hace dos semanas en el de A Coruña-Ourense, en la estación ourensana. Los recurrentes critican la falta de un plan alternativo de transporte para llegar a trabajar cuando se producen demoras largas. “Una cosa son 5 o 10 minutos todos los días, que no lo entiendes, pero bueno lo puedes soportar, pero 44 minutos más el consiguiente perjuicio laboral y mental no se justifica”, dice uno de los usuarios.

La sensación de los recurrentes es de “indefensión” ante unos retrasos prolongados que no les permiten llegar a trabajar a la hora. “Y es que no tenemos opción de reclamar”, dice otra usuaria del corredor A Coruña-Ourense. Los abonos gratuitos no tienen la opción de reclamar el daño causado y reparar por tanto, aunque sea económicamente, el tiempo perdido. Es por ello, que se sienten indefensos de un modo de proceder que tiene Renfe en sus comunicaciones. Demandan un plan alternativo para retrasos prolongados y también las viejas demandas de recuperar frecuencias en los madrugadores.