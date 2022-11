El juicio por un accidente mortal de caza no esclarecerá las supuestas presiones a un testigo

Cuando la hija de un fallecido en un accidente mortal de caza encendió el teléfono de su padre días después de los hechos, entraron una serie de mensajes entre los que estaban los de un grupo de wasap de cazadores, del que formaban parte los dos compañeros acusados de homicidio imprudente y todavía la víctima, además de otros compañeros de cacerías.

El pasado enero, el día en el que estaba previsto comenzar el juicio, la acusación particular pidió investigar si un testigo del suceso recibió presiones para que no modificara su declaración en el juzgado. “Por respeto a la familia, que tiene el derecho a conocer la verdad”, argumentaba el letrado, sin cuestionar que lo que ocurrió fue un fatal accidente.

“Presuntamente los hechos ocurridos no son como se habían relatado durante la fase de instrucción y se presionó supuestamente, de alguna manera, a un testigo que quería cambiar su declaración y decir la verdad, para que no lo hiciera, diciéndole que el único perjudicado sería él y que se le podrían abrir unas diligencias por falso testimonio. Los wasaps revelan que la versión que se ha dado del accidente por parte de los que han declarado en la causa como testigos no es presuntamente la verdadera, y queremos saber cuál es”, dijo el letrado.

En aquella sesión hizo entrega del terminal telefónico del fallecido, aportó las capturas del grupo de wasap y solicitó la citación de cuatro personas más al juicio. La magistrada del Penal 1 de Ourense, Blanca Díez, accedió, tras solicitar el fiscal, Mario Brualla, la suspensión para la práctica de una pericial informática. Las defensas, que ya se mostraron en contra aquel día, argumentando mala fe procesal y una causa de indefensión, presentaron recurso y la Audiencia Provincial les da la razón.

En el juicio por el accidente mortal de caza, ocurrido en San Xoán de Río en 2020, no se abordarán esas supuestas presiones. La prueba se limitará a la ya aceptada en su día para determinar si los dos acusados cometieron homicidio imprudente. La vista está señalada para los días 20, 21 y 22 de diciembre.

La acusación particular solicitaba la práctica de una prueba pericial para determinar la veracidad de las conversaciones de wasap, así como la declaración testifical de las personas que intervenían, cuatro de ellas no citadas al juicio. La jueza admitió las pruebas propuestas –en su afán de evitar posibles nulidades en caso de recursos– y acordó la suspensión. En un auto que es firme y no admite recurso, la Audiencia Provincial estima la apelación de las defensas y deja sin efecto la decisión de la magistrada.

Una petición “extemporánea”

Así lo argumenta la sala: “Debe convenirse con los recurrentes en la improcedencia de la admisión de tales medios de prueba, al resultar su proposición extemporánea, y no caber su práctica en el momento en que la misma ha sido planteada”.

“La acusación particular ya era conocedora de la existencia de las conversaciones que aporta al inicio del acto del juicio, por lo que debió poner en conocimiento de las demás partes tal extremo en aquel momento, a efectos de no causar indefensión”

El tribunal recuerda que, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “resultan procedentes aquellas que puedan ser practicadas en el acto del juicio”.

En este caso, “pretende la parte la práctica de una prueba pericial, lo que supone una nueva diligencia propia de la fase de instrucción, y una testifical de personas que han de ser citadas judicialmente, al no encontrarse a disposición del tribunal en el momento de la celebración del juicio”.

Por otra parte, la Audiencia Provincial subraya que “la acusación particular ya era conocedora de la existencia de las conversaciones que aporta al inicio del acto del juicio, por lo que debió poner en conocimiento de las demás partes tal extremo en aquel momento, a efectos de no causar indefensión”.

A consulta de este periódico, la acusación particular asegura que estudiará otras posibles vías para el esclarecimiento del hecho, sin adelantar por ahora su estrategia, ni tampoco la que adoptará en el juicio.

Los hechos que se juzgan

El 19 de enero de 2020, el fallecido, que tenía 59 años, una esposa y una hija que dependían económicamente de él –la acusación particular solicita una indemnización de 285.000 euros– recibió un disparo mortal que el cazador acusado efectuó –según la Fiscalía– cuando iba a ayudar a recoger a los perros y a rematar a un jabalí herido, en San Xoán de Río.

El fiscal solicita 2 años de prisión para ambos encausados, y la acusación particular eleva la petición a 3 y a 2 años y medio, por un presunto delito de homicidio por imprudencia. En la batida participaron un total de quince cazadores.

La Fiscalía sostiene que los encausados infringieron varias normas de seguridad. Acusa al cazador de hacer los disparos “fuera del puesto asignado en la batida, sin conocer la posición de los compañeros”, adentrándose en una zona de adiestramiento de perros y aves de cetrería “en la que está prohibida la caza”.

Sobre el responsable de la batida, el fiscal afirma que tenía la obligación de adoptar las medidas de seguridad y colocación, y de “dar las debidas instrucciones” a los cazadores. “Infringió estos deberes de cuidado” al ordenar a 5 hombres –él, el otro acusado y la víctima, entre ellos– que fueran a la zona de adiestramiento a recoger los perros y a abatir al jabalí herido.

“Sabía que los cazadores podían hacer fuego fuera del puesto que tenían asignado para la actividad de caza”, ordenando presuntamente recoger los perros y abatir al jabalí en una zona “donde está prohibida la caza”, expone el fiscal en su escrito.

Los argumentos de defensa

La defensa de este acusado sostiene que se acordó ir al lugar del disparo fatídico para buscar a los perros y rematar a la pieza herida, cumpliendo las “buenas prácticas” de recuperar cuanto antes a los canes y dar “una muerte rápida” a las piezas heridas.

“El desgraciado accidente”, dice esta parte en su escrito, ocurrió “al haberse desplazado el fallecido, tras oír el primer disparo”, de una posición a un cortafuego, “a buen seguro” creyendo que el cazador acusado ya había abatido al jabalí, “acercándose al lugar para ayudar a sacarlo”.

Añade que el organizador no puede ser responsable de que no sigan sus instrucciones o se efectúen disparos que no abatan las piezas o en una trayectoria “que resultaría fatal”.

La defensa del autor del disparo alega que el grupo se adentró para matar al jabalí herido, o reducirlo, “no para seguir cazando, y así evitar males mayores”. Lo hicieron, añade, “cumpliendo las órdenes que acertadamente” dio el responsable de la batida. Esta parte señala que fue el fallecido el que se movió de su lugar, sin comunicarlo, y que el acusado no podía saber su paradero.