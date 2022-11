Jácome amenaza con “meter la cuchilla” al PXOM y hacer otro “mejor” , el suyo, si la oposición no lo aprueba

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, deja en las manos de la oposición la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) que lleva al próximo pleno del viernes, y si no consigue sacarlo adelante, pese a que es el plan elaborado, insiste, casi al cien por cien por el PP y el PSOE, amenaza con “meterle la cuchilla” y elaborar su propio plan de urbanismo “para hacer un PXOM un poco mejor que el actual”, aseguró ayer.

Esta maniobra, con la que el alcalde pretende, como no negó ayer, trasladar a la oposición, la responsabilidad de que Ourense vuelva a rematar mandato municipal sin haber aprobado un nuevo PXOM, lacra que se mantiene ya desde la anulación del plan anterior de 2011, incluye la introducción ya en ese PXOM de otros cambios impuestos por parte del regidor.

De hecho, ayer recordó que ese plan es fruto casi al 95% por ciento de lo introducido por PSOE y PP en sus sucesivos mandatos de gobierno local, motivo por el que dice no entender que estos grupos no lo aprueben. No obstante ahora Jácome se atribuye nuevos cambios, los supuestos “recortes de pelotazos” dijo, incluidos por él mismo. En esa propuesta temeraria, según la oposición, está la reducción a más de la mitad de las alturas de Torres Copasa, en la orilla del Miño, reducción de algunos voladizos, y la inclusión de sus propias aspiraciones y sueños.

Un plan, tres autores

Este PXOM tiene finalmente tres autores: el que dejó el PSOE, el que luego modificó con más de 100 cambios el PP durante su gobierno local, y los cambios que finalmente ha conseguido introducir el alcalde de DO.

De hecho ayer Jácome volvió a recordar que no renuncia, dentro de lo posible, a su rascacielos de 300 metros y 80 alturas, siempre que sea posible en Finca Mariñamansa, lo que ha obligado al equipo redactor del PXOM a modificar las alturas en la zona y volver a redistribuir espacios, y afirma que pidió también que se incluya posible dotación en ese amplio ámbito de Finca Mariñamansa de suelo para uso deportivo.

Otra de las propuestas que dice ya se incluyó en el PXOM que va este viernes al pleno, para conseguir un apoyo mayoritario a la aprobación del documento urbanístico está la dotación también de suelo “para hoteles termales”. A la pregunta de cuál era esa ubicación prevista indicó que sería al lado del futuro parque acuático termal –otras de las modificaciones que introdujo el alcalde en este plan–, es decir en el ámbito del viejo matadero municipal donde al parecer “ya estaba contemplado antes un hotel termal”.

En otro orden de cosas, Jácome definió el Halloween de Ourense organizado por el Concello como “el mejor de España: “¿Vais a creer a vuestros ojos?”, indicó restando credibilidad a lo que publica la prensa, “¿o a lo que digo yo?”.

El alcalde elude su responsabilidad en la demora de pagos que asfixia a los proveedores

Pese a que la media de pago a proveedores durante el actual gobierno local es ya de más de 3 meses –ha llegado a los cuatro meses de media–, hay más de 6 millones de euros en facturas impagadas, una morosidad que, según reconocen algunos pequeños y medianos empresarios, los asfixia como empresas. El alcalde eludió ayer asumir responsabilidades en esta situación y volvió a echar la culpa a una “administración oxidada” , no a un posible fallo de gestión. Según Jácome, no se pueden solucionar en tres años de mandato, problemas que según él son “heredados” y vienen de muchos años atrás. También justificó que hay facturas que llevan “años” en el limbo por determinados problemas o informes técnicos contrarios y “son las que suben la media”, pero que eso no quiere decir que el tiempo medio de pago sea superior a los tres meses en el Ayuntamiento de Ourense, alega el regidor. Ante la pregunta de cómo es posible entonces con los mismos funcionarios, que en 2017 el Concello llegara a pagar en 7 días a sus proveedores, el regidor indicó que ese era un tema puntual y volvió a echar la culpa de la situación no a una errática gestión, sino al funcionamiento de ese “Concello oxidado” que él preside.