“Los cristianos no creemos en meigas y brujas ni podemos ridiculizar la muerte”, dice el obispo

El Ourense creyente vivió ayer el día de Todos los Santos, repartido por los cementerios de toda la diócesis, engalanados con ramos de flores desde primera hora, y con un flujo constante de visitas, tanto en los cementerios de la ciudad como en los pequeños camposantos del rural, para vivir así una jornada “que es de esperanza, la que da saber que nos vamos a reencontrar con los seres queridos” , resaltó el prelado de la diócesis de Ourense Leonardo Lemos.

El obispo inició ayer su ciclo de visitas y oficios religiosos en los cementerios de la ciudad, y por la tarde, se desplazó al de Santa Mariña, en la parroquia de Santiago de As Caldas, donde, ante un gran número de fieles, y horas después de la multitudinaria estas de Halloween en la ciudad, y con lúgubres escenografías, criticó una celebración que no es del agrado de la Iglesia.

Creer en seres fantásticos no, pero en la inmortalidad sí

“Los cristianos no somos hombres y mujeres fantásticos que creemos en brujas, meigas y en todo eso que nos presentan estos días; creemos en la inmortalidad y en que la muerte, con toda su seriedad, es una puerta que se abre a una vida nueva. No podemos ridiculizar la muerte, pues es para nosotros como una gran catequista, que nos enseña a vivir con seriedad nuestra existencia, no con tristeza”.

Ante el éxito de público de unas celebraciones de Halloween que crecen y que encantan sobre todo a los más pequeños, el obispo aprovechó para pedir que se transmita esa visión de “seriedad” de la muerte a los niños, “y no se le presente como caricaturizada sino como la realidad misma”.

En una homilía dirigida por y para los creyentes exclusivamente, pues las palabras del obispo partieron de dogmas de fe irrefutables para él, como su convicción en la resurrección, pidió a los numerosos fieles allí presentes que “no dejemos como decía el Papa Francisco, que nos roben la esperanza, que nos roben la eternidad; no dejemos que nos roben la puerta a la vida eterna con tantas fantasmagorías de una sociedad tan compleja”, subrayó.

Los actos religiosos con la presencia del obispo, continúan hoy, con la celebración a mediodía en el cementerio de Santa Mariña y el programa de oficios religiosos remata a las 20.00 horas en la catedral, con una misa de la delegación de misiones.

Pero, esa visita contante a los camposantos con motivo de estas dos celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos, comenzó de forma gradual hace días, con las labores de limpieza y este lunes y el martes, que fue festivo, el flujo de visitas fue continuo, en una muestra de que la tradición de una fiesta de origen pagano, pervive miles de años después, ahora bajo el prisma del catolicismo. Una prisma que deja claro que, en estos días se ora en iglesias y camposantos solo por los creyentes, es decir que son “días para orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y, en el caso católico, por quienes se encuentran aún en estado de purificación en el Purgatorio”.Lo que habrá que dirimir es en sin han sido buenos cristianos... los que disfrutaron del Halloween.