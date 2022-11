Acuerdo en estar en desacuerdo con el PXOM

A siete meses de las elecciones, la situación de excepcionalidad urbanística de la ciudad de Ourense, gobernada con un plan de ordenación de 1986, sin consenso entre gobierno y oposición para conseguir un marco normativo actualizado, no parece cerca de resolverse antes del próximo mandato.

Rota la sintonía entre DO y PP sobre la materia desde antes de que se disolviera el gobierno bipartito, y después de haber introducido cambios en el documento para dar cabida a sus proyectos estrella, el alcalde movió ayer un alfil, requiriendo, por un lado, el apoyo de PP y PSOE para aprobar el plan actual y avisando, por otro, de que está dispuesto a impulsar otro modelo urbanístico, a través de modificaciones “de más calado” y con una nueva exposición pública –hasta la fecha no la había barajado– para contar con un PXOM en 2024.

La moción no se debatirá

“Aunque DO considera un plan de urbanismo imperfecto el que está en curso, el factor del coste tiempo podría compensar seguir hacia delante con el actual y aprobarlo provisionalmente. Pero si PP y PSOE muestran su disposición de no apoyar o marear la perdiz en el pleno de este viernes, el grupo de gobierno no perderá más tiempo con un plan de urbanismo que es un 95% del PSOE y PP”.

Con este planteamiento de partida, la formación que lidera el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, pretendía debatir sobre el plan en la sesión plenaria de este viernes, pero la moción, registrada ayer, llegó tarde para salvar el trámite de urgencia, contra la que votarán en contra este viernes los partidos de la oposición –incluidos los exsocios del PP–, lo que evitará tratar la cuestión en el pleno.

Jácome, que ya ha conseguido introducir modificaciones en el PXOM en proyecto para encontrar acomodo a sus ideas, avisa de que si PP y PSOE “deciden ahora frenar un plan que es de ellos, entonces nos plantearíamos hacer modificaciones de mucho más calado desde la fase inicial, exponerlo al público, y tratar de aprobarlo en 2024”.

Entre los cambios que solicitó incluir al equipo redactor en el documento final figuran la concentración de edificabilidad en un punto sin límite de alturas, para posibilitar un rascacielos en Finca Mariñamansa –su propósito era contar con el más grande de España, de 300 metros y 80 plantas–, la creación de un parque acuático termal en A Chavasqueira, así como la reducción a la mitad de la edificabilidad en las dos torres previstas en el entorno del Puente Milenio, a cargo de la constructora Copasa, con el riesgo –advierten desde la oposición– de que una reclamación de la empresa dé lugar a indemnizaciones millonarias, pues goza de derechos adquiridos por la licencia concedida en su momento, más los avales y la revalorización de la parcela desde que fue recalificada.

La oposición urge la comisión de seguimiento

La concejala del PP Sonia Ogando, la que ejercía las competencias de Urbanismo antes de que se rompiera el gobierno bipartito, califica los últimos cambios del alcalde como “decisiones caprichosas y arbitrarias”. Los exsocios del regidor recuerdan que en el pleno de octubre se aprobó por mayoría una moción para la convocatoria de la comisión de seguimiento del PXOM. “A día de hoy no sabemos nada, y es el órgano para reunir a los grupos políticos y explicar la situación”, subraya Ogando.

“Es electoralismo puro de una persona que en su día mostró públicamente su enfado por que el PSOE aceptara en una sesión plenaria una enmienda de sustitución del PP para tratar de buscar una salida. Entonces se sintió molesto, y ahora apela a la unión para sacar adelante el plan. Es un modo chantajista de actuar, un brindis al sol. Jácome no tiene interés alguno en el PXOM, sino en hacer ruido”, expone el portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino.

La viceportavoz del grupo municipal, Natalia González, cree que, con esta nuevo anuncio sobre el plan urbanístico, Jácome “quiere echar la culpa a los demás de su ineptitud, por no ser capaz de aprobar el PXOM en este mandato, porque lo ha convertido en un documento sin consenso político e inasumible”.

La edil señala que los cambios introducidos por el alcalde convierten el plan en un “documento inasumible que obligará a sentarse a los grupos en el próximo mandato para no dejar una hipoteca a la ciudad”. Y pone como ejemplo la modificación de la Finca Mariñamansa: “Jácome da barra libre a una edificación con numerosas alturas, al revés de lo que defendía para la zona, sin pelotazos”.

Luis Seara, portavoz del BNG, insta al alcalde a “dar cumplimiento al acuerdo de un órgano soberano, el pleno, para que convoque de forma urgente la comisión de seguimiento. A partir de ahí, negociar para llegar a un consenso y someter el PXOM a una nueva exposición pública”.

Sobre la última propuesta del regidor anunciada ayer, el Bloque considera que “se ve en la obligación de hacer algo para tener una justificación ante los vecinos, cuando la única responsabilidad de que no haya avanzado el PXOM es de Jácome y el PP”.

El portavoz municipal de Ciudadanos, Pepe Araújo, llama la atención sobre el hecho de que “un alcalde, en lugar de gobernar y negociar en el día a día para buscar consensos, plantee una moción de urgencia”.

El edil critica que el regidor “plantea constantemente ocurrencias para llamar y desviar la atención de que es un incompetente que en cuatro años no ha sido capaz de sacar adelante ninguno de los grandes asuntos de interés para la ciudad”.