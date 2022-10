No hay buena sintonía entre el sindicato Comisiones Obreras y el concejal de Seguridad Ciudadana en Ourense, Telmo Ucha. La central critica la no renovación “por razones no profesionales” del jefe del parque de bomberos, José Ramón Sánchez, quien cesó en el cargo el pasado 28 de octubre. Su marcha “deja todavía más en precario el organigrama”, señala el sindicato.

CC OO responsabiliza a Ucha del “abandono” del parque –cuyo estado llega a calificar de “derrumbe”–, y pide su dimisión. Consultado por este periódico, el edil replica: “La realidad es que esta semana dimos el visto bueno a la adquisición de mucho material y a la mejora en el gimnasio”, introduce el concejal. “Hicimos, hacemos y seguiremos haciendo más mejoras que nadie en bomberos y Protección Civil”. Por su parte, CC OO denuncia incumplimientos en materias como las horas extra o los pluses. Urge protocolos de actuación, formación, una modernización del organigrama, mejoras en materiales, limpieza y ropas de trabajo, así como la climatización del parque, el arreglo del tejado y el gimnasio. En cuanto a personal, hay 54 efectivos. “Seguimos en precario. Las promesas de aumentar la plantilla con personal interino quedaron en el olvido”, señalan.