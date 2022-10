Una tesis analiza el interés biotecnológico de microorganismos en aguas termales

Existía un vacío en el estudio del potencial biotecnológico de las aguas termales, en las que Galicia es una comunidad rica, y en particular la provincia de Ourense. Los análisis de los manantiales se habían centrado hasta el momento, sobre todo, en las características físico-químicas del agua.

En un afán de aportar conocimiento en el campo de la obtención potencial de microorganismos y enzimas de interés biotecnológico, el investigador Roberto González, egresado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos del campus universitario de Ourense, ha dedicado su tesis doctoral a buscar y estudiar esos componentes, centrando el interés, sobre todo, en las enzimas termofílicas.

Su trabajo se titula, en inglés, ‘Characterization of thermophilic lipolytic enzymes. Searching and study of microorganisms and enzymes with biotechnological interest from galician hot springs’. Ha sido dirigido por María Luísa Rúa y Juan Pablo Fuciños, y fue presentado en la Facultad de Ciencias del campus de Ourense.

El estudio fue realizado en el laboratorio de Bioquímica de la Universidad de Vigo, en concreto en el departamento de Química Analítica Alimentaria, del Grupo AA1. Se trata de un equipo en el que, según señala el investigador, “se había iniciado una línea de trabajo centrado en la búsqueda de microorganismos termófilos productores de enzimas de interés en el campo tecnológico”.

Con esa línea se identificaron y purificaron enzimas esterasas, a partir de cultivos de microorganismos silvestres del género Thermus –proceso patentado–. A continuación se desarrollaron procedimientos para la expresión de este tipo de enzimas en microorganismos mesófilos así como su purificación, procesos que también fueron patentados.

Partiendo de esta experiencia previa, los objetivos generales del trabajo consistieron –explica el investigador al diario Duvi de la universidad– en producir, purificar y caracterizar nuevas enzimas lipolíticas termofílicas con propiedades interesantes para la biotecnología. Por otra parte, la tesis estudió la posible implicación de los microorganismos presentes en procesos de biorremediación relacionados con la oxidación del arsénico, una materia de interés en cuanto a la calidad del agua de consumo.

Una de las líneas de trabajo se enfocó en el estudio de microorganismos termófilos de dos termas de la provincia que comparten la singularidad de contar con una temperatura de surgencia más elevada, próxima a los 70 grados, como son la fuente de As Burgas en la ciudad de Ourense y el manantial de Río Caldo, en Lobios, en el parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Este último, además, posee un PH muy alcalino, de 9.

Por otra parte, en otra línea del estudio la investigación se centró en un ejemplo de enzimas termofílicas “interesantes”, las esterasas, que tienen un campo de actuación muy destacable en la industria alimentaria –por ejemplo en la láctea y la síntesis de aromas–, en la industria farmacéutica –en la resolución de principios activos quirales, particularmente–, o en la producción de biodiésel. “Estas enzimas suelen constituir, en el campo del escalado de procesos en la industria, una alternativa interesante a otras metodologías”, señala el doctor.

En su tesis, el investigador llevó a cabo una revisión actualizada sobre la aplicación de microorganismos y enzimas termofílicas en la biotecnología actual, haciendo especial hincapié en las particularidades de las esterasas de hipertermófilos, así como en las metodologías para el análisis de biodiversidad microbiana en ambientes geotermales. Además, González abordó la producción, purificación y caracterización funcional, cinética y estructural de enzimas lipolíticas recombinantes con propiedades interesantes, como la termofilia.

Según señala Roberto González, los esfuerzos se enfocaron en la caracterización y estudio de propiedades relevantes en el ámbito biotecnológico de dos variantes enzimáticas recombinantes, expresadas en levaduras, obtenidas a partir de la esterasa E34Tt de Thermus thermophilus HB27. Asimismo, se realizó una caracterización y análisis de nuevas variantes truncadas –en cuanto al fragmento transmembrado de la enzima E34Tt– y expresadas en E. coli de E34Tt, “mediante el uso de una estrategia de expresión y purificación más eficiente que las usadas hasta ese momento”.

Entre los resultados más destacables del estudio de los microorganismos termófilos en los manantiales de As Burgas y Río Caldo, el doctor indica la necesidad de mencionar la “puesta a punto de una metodología para el pretratamiento de muestras de lodos termales, que permitió incrementar los rendimientos de extracción de ADN y minimizar la cantidad de sustancias orgánicas interferentes en la posterior amplificación”. González añade que, en lo relativo al análisis de la biodiversidad, también se puso a punto una estrategia de cribado eficiente para la identificación.

En el estudio ha empleado técnicas de metagenómica y ecología microbiana molecular, para analizar la biodiversidad de las comunidades microbianas de las fuentes termales implicadas, comparando los perfiles de diversidad microbiana del agua de Río Caldo con los del agua de As Burgas, para identificar microorganismos de interés.

Arsénico y azufre en Río Caldo

El propósito principal era obtener una imagen general de las comunidades de microorganismos presentes, así como de su potencial biotecnológico. “Los análisis de biodiversidad de arqueas y bacterias en muestras de augas y lodos de las termas elegidas permitieron comparar los perfiles de comunidades microbianas entre ambas fuentes y hacer prospecciones en la identificación de los microorganismos termófilos potencialmente interesantes”, dice Roberto González.

“Los análisis físico-químicos realizados mostraron que los contenidos en arsénico o azufre total eran más elevados en las muestras de agua de Río Caldo, lo que suscita una gran curiosidad sobre el estudio de la posible implicación de los microorganismos termófilos de esta fuente en procesos de oxidación del arsenito, de interés de cara a la mejora de aguas de consumo, por ejemplo”, destaca el investigador.

La tesis expone cómo fue posible aislar grupos de microorganismos procedentes de las aguas de Río Caldo, capaces de crecer sobre arsenito, así como de oxidarlo a su forma menos tóxica, el arseniato, siendo esta última más fácilmente recuperable con métodos de filtración.