Los Fieles Difuntos más caros con hasta un 20% de más de gasto en los arreglos florales

Todo cuesta más. A pesar de la posible bajada porcentual del índice de precios al consumidor en el mes de octubre, lo cierto es que la vida está más cara que nunca y el culto a los que ya no están, también supone un gasto mayor para las familias en este año. El Instituto Nacional de Estadística cifra que el precio de las plantas y las flores subió un 5,6% más que el año pasado y los floristas ourensanos concretan que sus gastos, solo en la adquisición del producto floral, subieron entre un 15% y un 20%.

Jesús de Dios, presidente de la Asociación de Floristerías de Ourense, comenta que “la gente está respondiendo como siempre por estas fechas, son días señalados y la verdad es que los encargos están siendo más o menos igual que otros años. A esta respuesta, tenemos que decir que sí que todo está un poco más caro, porque a nosotros todo nos sale más caro y tenemos que repercutir el precio en el consumidor porque si no no llegamos”.

El presidente de los floristas ourensanos añade que “nosotros arriesgamos comprando el producto con anterioridad a la demanda de estos días y este año podemos decir que subió un 20% más la mercancía que es de fuera y la nacional está alrededor de un 15% más cara que el año pasado. Y eso sin contar con los costes derivados de la energía que tenemos que soportar, porque las cámaras donde almacenamos el producto, tiran de electricidad y eso hace que en cada factura que tenemos lo notemos más que el año pasado”.

A la asociación ourensana hay más de 35 floristerías asociadas que tienen la misma percepción, el gasto sube en los arreglos florales y también en los costes de producción derivado de las consecuencias de la guerra y la inflación energética.

Sin embargo, la demanda “más o menos” se está manteniendo, según confirma el presidente y el sentir del sector floral. Ayer empezó un fin semana con claro arraigo religioso con visitas a los cementerios de la provincia que ya lucen coloridos en la mayoría de sus casos, a pesar de que el propio día de Fieles Difuntos es el próximo 2 de noviembre. Jesús comenta que “en nuestro caso, trabajamos todo con encargo y ya están saliendo, pero siempre hay algún cliente que llega de repente y no encarga, pero principalmente es todo por encargo”.

En referencia a los precios, tienen ofertas de arreglos florales más sencillos que van desde los 30 euros a otros más elaborados que pueden superar los 100. Los compradores no se cohíben a pesar de la coyuntura inflacionista ya que “los compradores en estas fechas tan señaladas, no miran el precio porque piensan que es un día. Sí que notan la subida, es evidente, pero prefieren asumirla porque saben que es un día importante para ellos y para sus familiares para venerar a los que no están. Así que en ese sentido, la demanda se está manteniendo a pesar del aumento”.

Jesús incide en que “el cambio climático sí que nos afecta, este año hubo mucho calor y pocas lluvias y eso para el desarrollo de las plantas y de las flores no es bueno. Por el momento no tenemos escasez de producto, pero habrá que ver de cara a unos días como sigue yendo la demanda”. Jesús ya tiene encargadas las flores de Navidad y espera que la gente “siga respondiendo” para poder tirar de un sector que también se resiente de un escenario económico incierto y volátil en el último año.

Quejas por los cortes de la calle Progreso

Los profesionales del sector floral de la Plaza de Abastos de Ourense publicaron un comunicado quejándose del corte de tráfico del día 31 de octubre de la calle Progreso, en pleno centro de la ciudad, aludiendo a “una ruina de la campaña”. Las floristerías de la Plaza de Abastos calculan “cuantiosas pérdidas” e “incertidumbre total” al enterarse por la prensa que se procederá a cortar una de las arterías de la ciudad que da acceso a la Plaza de Abastos. Las floristerías de la Plaza comentan que “si no se puede retrasar el corte de tráfico, debería valorarse otra ubicación para el concierto de Mago de Oz, que las hay”. Y añaden que “queremos disfrutar de Mago de Oz, queremos trabajar y queremos que los ourensanos compren y estén seguro”.

Sobre ello, se pronunció el edil de Ciudadanos, Pepe Araújo, que señaló que “queremos pedirle al alcalde que no bloquee el mercado de Abastos en días tan importantes como estos, para que no se interrumpa su actividad con el desarollo de un concierto. Pensamos que es compatible una cosa con la otra y creemos que tiene que trabajar para que los ourensanos se puedan divertir y que también estos profesionales que ponen sus esperanzas en estos días tan señalados puedan desarrollar su actividad profesional de forma adecuada”.